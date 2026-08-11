В Минтруде разъяснили установление разных сроков инвалидности

Общество,Здравоохранение
Айман Аманжолова
корреспондент

Граждане нередко задаются вопросом, почему одному человеку инвалидность устанавливается на один год, другому – на пять лет, а в отдельных случаях – без срока переосвидетельствования

Фото: gov.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разъяснили, что срок инвалидности определяется не самим диагнозом, а прогнозом реальных возможностей восстановления нарушенных функций организма и способностей лица с инвалидностью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Если заболевание, последствия травмы или состояние здоровья могут измениться в результате проведенного лечения, реабилитации либо дальнейшего течения болезни, инвалидность устанавливается на определенный срок. Это позволяет повторно оценить состояние человека и определить, произошли ли изменения в его функциональных возможностях.

При повторном освидетельствовании специалисты учитывают динамику состояния здоровья, эффект проведенного лечения и реабилитационных мероприятии, а также степень ограничений жизнедеятельности. В зависимости от этого срок инвалидности может быть установлен повторно.

Бессрочная инвалидность устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, когда нарушения функций организма являются стойкими, необратимыми и при неэффективности проведенных в полном объеме реабилитационных мероприятий и отсутствии реабилитационного потенциала.

Таким образом, одинаковый диагноз сам по себе не означает одинаковый срок инвалидности. В каждом случае решение принимается индивидуально и основывается на комплексной оценке состояния здоровья, степени нарушений функций организма и возможностей их восстановления.

 

#Казахстан #здравоохранение #инвалидность

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