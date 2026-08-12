В соответствии с требованиями законодательства

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров в рамках инспекционных мероприятий посетил расположенные в столице избирательные участки № 100, 104, 105 и 323, где ознакомился с ходом подготовки к выборам депутатов Курултая.

фото ЦИК РК

В частности, проверялась готовность избирательной инфраструктуры, организация работы комиссий по информированию граждан и созданию необходимых условий для реализации их избирательных прав. Как было отмечено в ходе посещения участков, в настоящее время в Астане подготовлено 57 мест для проведения встреч с избирателями. Политическим партиям предоставлена возможность размещения агитационных материалов на 85 специально отведенных стендах.

Для проведения выборов в столице будет задействовано 524 избирательные комиссии, в состав которых входят 4 263 человека. Подготовлено 520 избирательных участков, в том числе 117 временных. Все они обеспечены необходимыми материально-техничес­кими средствами, на каждом в день голосования будут доступны онлайн-сервисы для содействия голосованию граждан. Кроме того, в день выборов планируется задействовать 30 мини-ЦОНов.

С участием Нурлана Абдирова в столице также состоялось совещание с представителями столичных госорганов и членами территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая. Особое внимание было уделено различным аспектам деятельности, касающимся информирования населения о предстоящих выборах и мер по качественной организации работы в день голосования. Затрагивались вопросы получения открепительного удос­товерения, поиска своего избирательного участка, голосования на дому, работы call-центров, а также обеспечения доступности участков для лиц с инвалидностью.

– Обращаюсь к представителям всех заинтересованных сторон с призывом обратить внимание на важность бесперебойной работы инженерной инфраструктуры и сети Интернет. Кроме того, необходимо оборудовать избирательные участки в соответствии с требованиями и создать все условия для граждан с инвалидностью, – обратился Нурлан Абдиров к участникам совещания.

Эти же вопросы были на контро­ле в ходе инспекционных поездок Нурлана Абдирова в Карагандинскую, Туркестанскую, Мангистау­скую области, а также в город Шымкент. Аналогичные мероприятия с участием и других членов ЦИК охватят избирательные участки во всех областях страны и продлятся до 17 августа.

Еще одно мероприятие – обу­чающий семинар для 474 членов избиркомов – состоялось в стенах Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Участники актуализировали знания норм избирательного законодательства и практику их применения, рассмот­рели порядок организации работы участковой избирательной комиссии на всех этапах электорального процесса, правила оформления необходимой документации.

Отдельное внимание было уделено алгоритмам действий в нестандартных и спорных ситуациях, а также вопросам эффективной коммуникации членов избирательных комиссий.