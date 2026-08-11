Handelsblatt: население Германии стремительно стареет

Общество,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

В Германии молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют лишь десятую часть населения — около 8,3 млн человек, при этом их доля остается на самом низком уровне с начала 2020-х годов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Доля молодежи в общей численности населения остается на таком низком уровне с начала 2020-х годов», — говорится в публикации газеты Handelsblatt со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

По данным газеты, в прошлом году наибольшая доля молодежи была отмечена в Бремене — 11,1%, Гамбурге — 10,5% и Баден-Вюртемберге — 10,4%. При этом показатель Германии оказался ниже среднего по Евросоюзу (ЕС), который составил 10,7%. Лидером ЕС по доле молодых людей стала Ирландия с 12,7%, а самый низкий показатель зафиксировали на Мальте — 9,4%.

Ранее газета The Guardian сообщала, что Великобритания ежегодно теряет £125 млрд из-за бездействия представителей поколения Z. Отмечалось, что страна теряет «миллионы талантов» поколения людей, которые не учатся, не работают и не проходят подготовку где-либо (NEET). Последствия социального бойкота выходят далеко за рамки рынка труда.

#население #молодежь #Германия #старение

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