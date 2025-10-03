Неожиданный звонок

Именно так и было: Иван Михайлович Берлин с боями шел на Берлин. Настрое­ние у него всегда было боевым. А друзья шутили: «Берлин идет на Берлин, значит, и мы дойдем с ним до столицы фашистской Германии».

С моей встречи с участником Великой Отечественной войны Иваном Берлиным прошло уже несколько лет. К сожалению, не так давно ветеран ушел в мир иной. Но то, что он рассказал о своем боевом пути, о друзьях-товарищах, осталось в моем журналистском блокноте...

Звонок из областного департамента по делам обороны был неожиданным. Иван Михайлович заволновался: казалось бы, не праздник, а приглашают в военкомат.

– Иван Михайлович, хотим обрадовать вас доброй вестью, – встретил ветерана в департаменте по делам обороны города Петропавловска атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Республике Казахстан

Николай Покась. – Вас нашла долгожданная награда. Помните, за какой бой были удостоены ордена Красного Знамени?

В зале на мгновенье воцарилась тишина. Военный атташе, прикрепив орден на лацкан пиджака, крепко пожал герою руку и, благодарно улыбнувшись, произ­нес: «Носите на здоровье!»

Дома сын Александр, дочь Людмила, родные и близкие ликовали, как дети. Только Берлин был серьезным, сжав кулаки, сказал взволнованно: «Награда наградой, но, дети мои, лучше вам не знать ужасов войны. Сколько боевых товарищей я потерял на фронтовых дорогах».

Склонив седую голову, словно услышав крик журавлиной стаи, герой надолго замолк. Может, вспомнил тех, кто не дожил до победного дня. Ведь многим тогда было по 18–20 лет. И к горлу фронтовика подступил комок.

– Не суждено человеку, пережившему войну, забыть обо всем, что мучает до сегодняшнего дня, – говорил Берлин. И невольно вспоминал то ноябрьское сражение 1943 года, за которое и был представлен к награде.

Спасал целый полк

Содрогалась и стонала земля. Последние слова командира утонули в оглушительном грохоте орудий фашистов. Приказ по-военному был лаконичен: «Прикрыть пулеметным огнем людей, технику, пока полностью все переправятся на другой берег Днепра. Без приказа не отходить!» Враг, атакуя, пытался сбросить в могучую реку.

Вода в Днепре то поднималась вверх, то опускалась вниз. Гитлеровцы простреливали переправу. Слышались стоны раненых. Вода становилась розовой от крови. Было много убитых. Переправлялись на крохотных плотах, сколоченных из досок и бревен, на рыболовецких лодках, понтонах.

Вблизи разорвалось несколько мин. Поднялся ветер. Вскоре до пулеметчика донесся шум, отдельные голоса бойцов: «Надо спешить, нажимайте на весла!» Временами огненные трассы прошивали ночную мглу. Берлин лег за пулемет, строчил беспрерывно, благо патронов было коробок семь.

Ночь выдалась холодной. Серело беззвездное небо. Нет-нет, да высоко, раздвигая непроглядную тьму, взвивались ослепительные ракеты. Уже днем на какое-то мгновенье воцарилась тишина. Она была тревожной и периодически наполнялась гулом гитлеровских самолетов.

Берлин поднял голову и стал внимательно смотреть в небо. Легкие, как паруса, облачка скользили по его голубой глади. Как он хотел мирного неба! Но на душе было неспокойно: «Не дрогнуть бы, устоять! Нашим бойцам быстрее бы переправиться до того, как вражеская авиация начнет бомбить переправу».

– Особенно тяжко, когда «юнкерсы» и «мессершмитты» на малой высоте «бреют» тебя, – вспоминал пулеметчик. – Это ужасно, когда тебя засыпает вздыбленная земля, кровь идет из ушей. Такое испытывал не раз.

Гитлеровцы так и не смогли обнаружить, откуда «лает» пулемет. Иван Михайлович сумел искусно замаскироваться под деревом. И место выбрал удачное, оттуда хорошо была видна вся панорама боя, переправы. Один за другим падали фрицы под прицельным пулеметным огнем Берлина.

Молодой Берлин не щадил себя, зная, что своими действиями спасает целый стрелковый полк, который переправляется на другой берег Днепра. За мужество, проявленное в этом бою, командир 229-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии подполковник Гордиенко перед строем объявил, что пулеметчик Берлин будет представлен к высокой награде.

Счастье на стороне храбрых

Командиры и товарищи не раз восхищались храбростью и отвагой Ивана Михайловича. Говорили, что счастье всегда на стороне храбрых. А он, веселый, общительный, жизнерадостный, отлично знающий свое дело, как говорится, пришелся ко двору.

В минуты затишья солдаты тянулись к нему. Была в этом удивительном человеке такая сильная любовь к жизни! Рядом с ним верилось, что можно победить любые невзгоды и даже смерть.

Доброту его выдавали глаза, в них, как на небе, было светло. Учил он молодых бойцов любить и беречь оружие, как невесту. «Пулемет «Максим» – отличное оружие в умелых руках, – наставлял Берлин, – может отразить атаку целого пехотного батальона гитлеровцев. Но для этого нужно иметь отважное сердце и верный глаз».

...Детство и юность Ивана Михайловича прошли на североказахстанской земле. В памяти ветерана остались добрые воспоминания о семье. Отец Михаил Илларионович был простым тружеником, работал на заводе им. Кирова в Петропавловске. Старший брат Алексей – тоже участник Великой Отечественной войны, офицер, пехотинец, принимал участие в боях под Москвой.

– Мама Евгения Прохоровна меня очень любила, – вспоминал фронтовик. – Делала все, чтобы воспитать нас честными порядочными людьми. Старалась дать хорошее образование. Я не мог не оправдать доверие родителей, поэтому старался быть в числе лидеров в учебе.

Уже после школы пошел работать на завод помощником токаря. А токарем была обаятельная девушка со станции Отрожко, что под Воронежем. Надо ж такому случиться, что боевое крещение Ивану Михайловичу пришлось принять в составе 310-го стрелкового полка именно на вышеназванной станции!

Победу Берлин встретил в Праге. Пос­ле войны, прослужив еще несколько лет в артиллерийском полку Киевского воен­ного округа, приехал в родной Петропавловск. Здесь окончил педагогический институт. До ухода на заслуженный отдых долгое время учительствовал в одной из школ города.

Супруга Любовь Алексеевна тоже была педагогом. Дочь Людмила преподавала в пединституте. А брат Алексей возглавлял 43-ю среднюю школу Петропавловска. Словом, вся семья, родные и близкие были педагогами.

– Мысленно перелистывая страницы своей жизни, – говорил ветеран, – я с благодарностью вспоминаю минувшие годы, которые закалили и научили меня ценить хороших людей, любить свою Отчизну, бороться за мирное небо, за процветание Казахстана. Я горжусь, что был одним из тех, кто приближал долгожданную Победу над врагом, защищая свою Родину.