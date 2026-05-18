Освобождали Родину, служили закону
Куат Рахимбердин, доктор юридических наук
В числе солдат и офицеров, прошедших через горнило Великой Отечественной войны, были казахстанцы Салык Зиманов, Абдуали Еренов, Анатолий Николенко, впоследствии избравшие своей профессией юридическую деятельность и ставшие мэтрами казахстанской юриспруденции. С Салыком Зимановичем Зимановым и Абдуали Ереновичем Ереновым мне посчастливилось познакомиться во время учебы в аспирантуре Института государства и права Национальной академии наук. Анатолия Федотовича Николенко я знал по работе на юрфаке Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. Для меня память о них – часть личной истории и профессионального пути.