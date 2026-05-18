Освобождали Родину, служили закону

Статьи,Свет Победы
Куат Рахимбердин, доктор юридических наук

В числе солдат и офицеров, прошедших через горнило Великой Отечественной войны, были казахстанцы Салык Зиманов, Абдуали Еренов, Анатолий Николенко, впоследствии избравшие своей профессией юридическую деятельность и ставшие мэтрами казахстанской юриспруденции. С Салыком Зимановичем Зимановым и Абдуали Ереновичем Ереновым мне посчастливилось познакомиться во время учебы в аспирантуре Института государства и права Национальной академии наук. Анатолия Федотовича Николенко я знал по работе на юрфаке Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. Для меня память о них – часть личной истории и профессионального пути.

фото предоставлено Куатом Рахимбердиным

Салык Зиманов – патриарх юридической мысли Казах­стана, доктор наук, профессор, академик. В войну он являлся командиром артиллерийского и минометного полков, был заместителем командира дивизии. С фронта вернулся в звании полковника и в дальнейшем посвятил свою жизнь науке и юридическому образованию. Побывав в боях и пройдя ужасы войны, академик сделал все, чтобы Казахстан стал суверенным мирным государством, в котором соблюдаются права и свободы граждан.

Через горнило фронта прошел и Абдуали Еренов – доктор юридических наук, профессор, академик. В Сталинградской битве в тяжелейших боях он потерял руку. Несмотря на увечье, фронтовик прошел замечательный профессиональный путь ученого, стал ключевой фигурой в формировании земельного и аграрного законодательства Казахстана.

В 1941 году в Алма-Ату был эвакуирован профессорско-преподавательский состав Московского государственного юридического института. Лекции казахстанским студентам читали известные советские ученые Степан Кравчук, Андрей Пионтковский, Савелий Фукс, Цецилия Ямпольская и другие, крепло научное и профессиональное содружество.

На базе Алма-Атинского государственного юридического инс­титута, впоследствии преобразованного в юрфак Казахского государственного университета, возникла мощная научная школа юриспруденции. Одним из выпускников вуза, впитавшим атмосферу науки и служения праву, был Анатолий Федотович Николенко.

Он родился в 1924 году. По оценкам экспертов, из поколения 1922–1924 годов после войны уцелели только три процента. Ужас сковывает при мысли о том, как много молодых людей не вернулось с фронта «недолюбив, не докурив последней папиросы». Сколько не родилось детей, сколько надежд не осуществилось!

Анатолий Федотович служил механиком во фронтовой авиации. Ему повезло – он остался на войне живым. Одной из своих главных наград Николенко всегда считал медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В мирное время после службы в органах госбезопасности он окончил юридический факультет Казахского государственного университета и затем четверть века отдал службе в органах прокуратуры Восточно-Казахстанской области. Прошел путь от старшего следователя до начальника отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах. В 1984-м Анатолий Федотович защитил кандидатскую диссертацию по криминалистике, соединив в своей работе юридическую науку и следственную практику.

Будучи удостоенным различных наград и поощрений Генеральной прокуратуры СССР и Казахской ССР, после ухода в отставку по выслуге лет юрист активно занялся педагогической деятельностью. Анатолий Федотович находился у истоков создания юрфака и кафедр в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова. Он воспитал целую плеяду талантливых юристов, готовил кадры для правоохранительных органов. Замечательный человек прожил 97 лет. В музее органов прокуратуры ВКО есть посвященный ему памятный стенд.

Вспоминая Анатолия Федотовича и других юристов нашей страны, прошедших войну, понимаешь, что они сражались за наше будущее. И в мирной жизни служили обществу и государству, утверждая ценнос­ти, которые ныне определены в емкой формуле «Закон и Порядок». Как профессионалы, они способствовали защите граждан от преступности и формированию такой атмо­сферы, в которой зло не остается безнаказанным, а путеводными будут идеалы справедливости, правды и добра.

К сожалению, сегодня приходится наблюдать попытки пересмотра итогов войны. Наших академиков-фронтовиков уже нет в живых, но мне кажется, они поддержали бы идею защиты исторической памяти в том числе средствами закона. Убежден, что государство вправе привлекать к ответственности за отрицание роли народа Казах­стана в Великой Отечественной войне. В преддверии 80-летия завершения Нюрнбергского процесса эта тема выглядит особенно актуальной. Наш долг – сохранить память о воинах, не пожалевших себя ради защиты родной земли.

