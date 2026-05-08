Главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил единственного в Астане ветерана войны

Свет Победы
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках республиканской акции «Ардагерлерге тағзым» военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил поздравили с Днем Победы фронтовика Рзагула Байкешева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

От имени министра обороны главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев вручил фронтовику благодарственное письмо, памятный подарок и полевой паек, напомнивший ему о суровых военных буднях и боевых товарищах.

– Ваш жизненный путь и беспримерное мужество являются для нас главным ориентиром. Вы живая легенда и пример истинного патриотизма для каждого солдата и офицера современной казахстанской армии, – подчеркнул генерал-майор М. Кучекбаев.

Для единственного ветерана войны, живущего в Астане, Министерство обороны организовало парад.  Под торжественный марш Центрального военного оркестра военнослужащие роты почетного караула и кадеты Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова прошли чеканным строевым шагом. А солисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра исполнили для участника войны известные песни фронтовых лет. 

Приняв поздравления, ветеран выразил глубокую признательность за оказанное внимание. В завершение встречи, следуя народной традиции, Рзагул Байкешев благословаил военнослужащих, пожелав им крепости духа, успехов в службе и процветания суверенному Казахстану.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. Еще в детстве он познал голод и тяготы сельского труда.

На фронт был призван в 1943 году. В составе советских войск Рзагул Байкешев участвовал в сражениях под городом Ржев, в Великолукской наступательной операции. Прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Румынию и Венгрию. На родину вернулся в звании ефрейтора.

Мужество и самоотверженность Рзагула Байкешева отмечены орденом Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими наградами.

В мирное время он трудился экспедитором в селе Рождественка Акмолинской области (ныне аул Кабанбай батыра). На заслуженный отдых ветеран ушел в 1983 году.

 

#ДеньПобеды #ветеран

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Нацгвардия провела концерт под открытым небом в Астане
На всю оставшуюся жизнь
Закаленный войной
Эстафета памяти

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]