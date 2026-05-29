Героический путь Зияды Досбергеновой

Предки были батырами

Тогда аксакалы рассказывали, что в годы Великой Отечественной войны отважно сражалась и погибла наша землячка Зияда Досбергенова. Позже о ней много говорила замечательная поэтесса, акын Надежда Андреевна Лушникова. Она, будучи создателем и первым директором Литературно-мемориального музея Умбетали Карибаева, одной из первых в республике начала заниматься изучением биографии героини.

Какое отношение акын Умбетали имеет к Зияде? Они представители одного рода – айкым. Некоторые документы, собранные Надеждой Лушниковой и рассказывающие о Зияде, хранятся в фондах музея. 11 лет назад, 7 мая 2015 года, в газете «Егемен Қазақстан» была опуб­ликована большая статья Надежды Лушниковой «Қарғалының қарлығашы – Зияда Досбергенова».

С этого времени имя Зияды стало широко известно в Казахстане.

Много лет я общаюсь, дружу с Абилкасымом (Абекеном) Берсугуровым, племянником Зияды: он сын ее брата – Азана. 76-летний Абекен-ага – один из самых авторитетных аксакалов нашего села. Вот что он рассказал:

«Я принадлежу к роду айкым. Наши предки веками жили на берегу бурной реки Каргалы. Летом перекочевывали на джайляу в горы, осенью свои стада овец перегоняли в степные регионы. В 1910 году, когда знаменитый верненский купец Сергей Шахворостов открыл первую фабрику Казахстана при входе в Каргалинское ущелье, многие мои сородичи стали рабочими. Наш род не очень пострадал во время страшного джута начала 1930-х годов, так как в большинстве люди трудились на Каргалинском суконном комбинате.

Старики рассказывали, что девушки в нашем роду были красивыми и отважными, а юноши – батырами. Они сражались за свободу родного края в отрядах батыров Карасая, Наурызбая, Кешке, Саурыка, Сураншы и Бекболата. Большая тяга у нас была к знаниям, искусству и спорту. Из наших рядов вышло немало знаменитых писателей, композиторов, ученых, художников и спортсменов.

О тете Зияде мне много рассказывал отец: до конца своих дней он скучал по младшей сестре. Отец часто повторял, что Зияда была не только самой красивой в нашем роду, но и самой талантливой».

Родом из Майбулака

Надежда Лушникова утверждает, что Зияда родилась в селе Майбулак (Каргалы). Об этом ей говорил брат Зияды – Азан, с которым поэтесса неоднократно встречалась.

Зияда росла веселой, жизнерадостной девочкой, влюбленной в литературу, историю, физкультуру и спорт. Начальную школу окончила в Майбулаке, а с 5-го училась в русском классе в Каргалинской школе. Всегда была отличницей. Многонациональный поселок в те довоенные годы был одним из промышленных центров республики. Думаю, поэтому Зияда прекрасно владела не только казахским языком, но и русским. К слову, во многих документах (например, наградные листы, приказ гороно), ее имя записано как Зоя.

В 1938 году 14-летнюю выпускницу семилетней школы Зияду забирает в Алма-Ату на Каменское плато старший сын Досбергена – Тойшыбек, который в предгорье был бригадиром подсобного хозяйства. Девушка поступает в Алма-Атинский физкультурный техникум, где готовили учителей. В предвоенные годы это было одно из самых престижных учебных заведений столицы Казахстана. Красивая, спортивная, коммуникабельная и патриотически настроенная Зияда училась на отлично и активно занималась общественной работой. Была комсоргом группы и членом комитета комсомола техникума. Любила бег, волейбол, спортивную гимнастику и особенно – лыжи. Зимой на лыжах спускалась с Каменского плато в город и добиралась из столицы домой, в родной Майбулак и Жанакурылыс.

17-летнюю выпускницу техникума приказом № 217 от 14 августа 1941 года по Алма-Атинскому гороно направляют работать преподавателем физической культуры в школы № 17 и 18.

Добровольцем – на фронт

Тем временем на западе страны шли тяжелые сражения с фашистской ордой. Девушка не могла оставаться в стороне. Не говоря ни слова близким, Зияда поступает на двухмесячные курсы военных радистов в Ташкенте. Сохранился снимок тех лет, где Зияда со своими восемью однокурсницами сфотографировалась перед отправкой на фронт. Мы видим совсем юные лица девушек, которые понимают, какие тяжелые испытания им предстоят.

6 ноября 1941 года Зияда Досбергенова направлена в действующую армию. Перед отправкой на фронт она приедет в родное село Майбулак, где переночует, не сказав родным, что уходит на войну. Со слезами покинет отчий дом. Лишь вечером супруга Азана найдет письмо, где девушка сообщала о своем решении.

Встреча с военной подругой

Надежде Лушниковой удалось встретиться с подругой-однополчанкой Зияды – Шагилой Акимбековной Кусановой.

– Во второй половине 80-х годов на одном из республиканских каналов в канун Дня Победы я посмотрела передачу с участием ветерана войны, кавалера двух боевых орденов, доктора наук, профессора Шагилы Кусановой. Она, вспоминая о фронтовых годах, говорила о своей подруге Зияде Досбергеновой, – рассказала мне Надежда Андреевна. – Вскоре появилась статья о профессоре в журнале «Қазақстан әйелдері». Я захотела встретиться с ней. С трудом нашла домашний адрес в Алма-Ате, телефон, позвонила и приехала в гости. Меня встретила очень обаятельная, интеллигентная и скромная женщина 75 лет. За чашкой чая у нас состоялся разговор.

В 1941 году Шагила Кусанова училась на втором курсе филологического факультета КазГУ. С Зиядой познакомилась в Ташкенте: они вместе учились на курсах радистов. В составе 33-го гвардейского артиллерийского полка девушки попадут на фронт, примут участие в боях за Керчь и Феодосию. С февраля по май 1942 года шли кровопролитные сражения за эти города. 13 мая Красная армия ввиду превосходства сил противника оставила Феодосию, Керчь и Крымский полуостров. Десятки тысяч красноармейцев погибли, Зияда и Шагила с войсками отступили к реке Дон. Позже боевые дороги подруг разойдутся.

Медаль «За отвагу»

Фашисты рвались на Кавказ и к Волге, и надо было задержать захватчиков на берегах Дона. Зияда на фронте выполняла обязанности не только связистки – она окончила медицинские курсы, научилась стрелять из автомата. Вскоре получила воинское звание – сержант. Однажды несколько суток группа красноармейцев, и среди них сержант Досбергенова, не давала численно превосходящему врагу переправиться через реку Дон.

В обязанности связистов входила доставка срочных телеграмм и сообщений во время боя командирам. В наградном листе от 3 сентября 1943 года сказано, что начальник экспедиции 356-го стрелкового батальона связи 21-й стрелковой дивизии показала себя дисциплинированным, знающим свое дело младшим командиром. Во время налетов вражес­кой авиации 18, 19, 20 и 23 августа 1943 года, несмотря на то что бомбы рвались на близком расстоянии, героически продолжала работать, обеспечивая связь. За этот подвиг Зияда была награждена медалью «За отвагу». Эта медаль – одна из самых почетных у военнослужащих: ею награждают за личное мужество и отвагу при защите Отечества.

Комсорг батальона

Зияда Досбергенова пользовалась особым уважением среди однополчан. Ее избирают комсоргом 658-го батальона 218-го стрелкового полка Киевско-Ромодановской дивизии. В 1943-м она вступает в ряды ВКП(б), известен номер ее партийного билета – № 5161350.

В составе дивизии сержант Досбергенова в 1943 году принимает участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции, Сумско-Прилукской операции, участвует в захвате Букринского плацдарма, Киевской наступательной операции, Киевской оборонительной операции. В 1944-м – в Калинковичско-Мозырской операции. 3 и 4 сентября дивизия занимает с боями ряд населенных пунктов Зиньковского района Полтавской облас­ти. Среди отличившихся была и Зияда.

Сохранился приказ по 21-му стрелковому корпусу Воронежского фронта от 8 сентября 1943 года, где говорится, что от имени Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом доблесть и мужество начальник экспедиции 366-го отдельного батальона связи сержант Досбергенова представлена к наг­раде – медали «За боевые заслуги».

Мужеству нет предела

Трижды Зияда была ранена и каждый раз возвращалась в строй. За активное участие в наступательных операциях начала 1944 года, личное мужество, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск, сержант Досбергенова награждена орденом Красной Звезды.

В архивах сохранился наградной лист, подписанный командиром 658-го стрелкового полка майором Мазовым (стиль и знаки препинания сохранены):

«Товарищ Досбергенова в боях с немецкими захватчиками проявила смелость, мужество и отвагу. 26 января 1944 года в боях за населенный пункт Литвиновка Полесской области Белорусской ССР, когда командир 1-й стрелковой роты лейтенант Нечагин вышел из строя, тов. Дос­бергенова приняла командование ротой на себя и смело повела ее вперед. В этом бою она уничтожила 18 гитлеровцев.

4 февраля при форсировании реки Виша вышел из строя командир 3-й стрелковой роты Дресвянин, тов. Дос­бергенова также приняла командование на себя, первой форсировала реку и стала уничтожать противника, повела за собой роту, достигнув оборонительного рубежа противника за рекой, и удерживала его до подхода остальных подразделений. В этом бою ее рота уничтожила 30 немецких солдат-мародеров. Будучи раненой 6 февраля, т. Досбергенова осталась в строю.

Достойна правительственной награды – ордена «Красная Звезда».

Последний подвиг

Изучая биографию Зияды, я поражался: казалось, она не боится смерти. Комсорг батальона была великолепным оратором, в перерывах между боями вела агитационную работу среди бойцов. Мужественную, красивую и красноречивую Зияду уважали все. Ее отвагой восхищались и командиры, и красноармейцы.

Зияда Досбергенова погибла 23 февраля 1944 года.

В этот день разгорелся бой у села Корма Полесской области. Наши войска старались выбить фашистов, те ожесточенно сопротивлялись. Несколько советских солдат погибли, Зияда получила ранение, но не выбыла из строя. Сержант Досбергенова с криком «Ура!» бросилась в атаку, но автоматной очередью была сражена. Это был последний подвиг казахской героини из аула Майбулак. За него она была награждена орденом Отечественной войны ІІ степени (посмертно).

Зияда, как и все погибшие воины 218-й дивизии, была похоронена в братской могиле деревни Корма, которая ныне находится на территории Зеленочского района Гомельской области Респуб­лики Беларусь. Позже останки воинов были перезахоронены в братскую могилу деревни Лески Зеленочского сельского совета (воинское захоронение № 3931).

Зияда Досбергенова могла стать примерной матерью, прекрасной супругой, ученым или спортсменкой, учителем или врачом, но осталась девушкой-солдатом, погибшей, защищая свою страну. Она ушла в неполные 20 лет.

...После войны братья Зияды Досбергеновой пытались узнать о подвигах младшей сестры, обращались в Министерство обороны СССР. Только в 1980-х годах они узнали о высоких наградах Зияды и ее героической гибели. В 1989-м одной из небольших улиц в микрорайоне Майбұлақ села Каргалы было присвоено имя героини.

Считаю, что сейчас, когда наша Родина обрела независимость, необходимо наградить Зияду (Зою) Досбергенову одной из высших наград Республики Казахстан. Ее имя должны носить проспекты, школы, спортивные комп­лексы в разных регионах государства.