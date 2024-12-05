Бесплатное обучение основам ИИ стартует в Казахстане

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Бесплатный курс «Основы Искусственного Интеллекта: чат GPT» доступен всем желающим старше 18 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz

На странице школы указано, что обучение можно пройти на казахском и русском языках.

Преподавать азы работы с ChatGPT будут креативный директор DADA AGENCY, автор канала AI MOLODCA, специалист по нейросетям Александр Доброкотов и основатель и управляющий консалтинговой компании ООО «Изи Штандарт» Андрей Цыган.

Курс подходит для неопытных пользователей, желающих оптимизировать свои рабочие задачи.

Ранее передовые ученые высказались относительно возможности сокращения рабочих мест в эпоху развития нейросетей.