Бесплатное обучение основам ИИ стартует в Казахстане
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На сайте Astana Hub начался прием заявок
Бесплатный курс «Основы Искусственного Интеллекта: чат GPT» доступен всем желающим старше 18 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz
На странице школы указано, что обучение можно пройти на казахском и русском языках.
Преподавать азы работы с ChatGPT будут креативный директор DADA AGENCY, автор канала AI MOLODCA, специалист по нейросетям Александр Доброкотов и основатель и управляющий консалтинговой компании ООО «Изи Штандарт» Андрей Цыган.
Курс подходит для неопытных пользователей, желающих оптимизировать свои рабочие задачи.
Ранее передовые ученые высказались относительно возможности сокращения рабочих мест в эпоху развития нейросетей.