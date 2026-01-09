Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимат Астаны организовал языковые курсы для родителей учеников, сообщает Kazpravda.kz

По инициативе учебно-методического центра в отдельных столичных школах проводятся курсы казахского языка для матерей, чьи дети обучаются на государственном языке. Проект создан в качестве поддержки семьям с русскоязычной средой.

Проект реализуется с сентября прошлого года. Первые результаты этой работы учебно-методический центр и Управление по развитию языков и архивного дела столицы озвучили на мероприятии «Языковая среда: семья и общество», которое прошло на базе школы-лицея № 28. Участие в нем приняли родители учащихся столичных школ.

«Моя дочь учится во втором классе. Если честно, сначала был страх, что не справимся, затем, побеседовав с преподавателями, получили от них поддержку и отдали ребенка в казахский класс. Теперь сама посещаю курсы. Это нам помогает делать домашние задания, общаться со сверстниками. Проект не только обучает, но и сплачивает родителей, здесь мы поддерживаем друг друга, делимся знаниями, осваивая государственный язык. Записавшись на курсы, я в первую очередь помогаю себе и своему ребенку осваивать учебную программу. Мы на своем примере воспитываем уважение в наших детях к казахскому языку», – поделилась впечатлениями мама ученицы Анна Гильмиярова.

Для многих родителей курс стал средой общения.

«Владеть государственным языком для меня очень важно, так как мой ребенок учится в казахском классе. Здесь дочь нашла много друзей, появились друзья и у меня, которые всегда готовы помочь. Это родители и наши педагоги. Вместе с ними мы идем дружно к своей цели», – отметила Наталья Швецова.

Проект создан благодаря поддержке акимата города и Управления по развитию языков и архивного дела.

«Мероприятие организовано с целью повышения интереса к изучению государственного языка. В проекте принимают участие 189 родителей из 16 школ. Обучение проходит три раза в неделю в онлайн- и офлайн-форматах. Одно занятие идет 60 минут. На этом мы не останавливаемся. Ежегодно в проекте будут принимать участие другие родители, а те, кто учатся сейчас, смогут обучаться до четвертого класса», – сообщила сотрудник столичного учебно-методического центра Жанар Сейтахметқызы.

По словам организаторов, в рамках данной инициативы родители будут изучать язык и участвовать в процессе социально-культурной адаптации своего ребенка.