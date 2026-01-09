Бесплатные курсы казахского языка для родителей запустили в школах Астаны

Столица,Қазақ тілі
80
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект реализуется с сентября прошлого года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимат Астаны организовал языковые курсы для родителей учеников, сообщает Kazpravda.kz

По инициативе учебно-методического центра в отдельных столичных школах проводятся курсы казахского языка для матерей, чьи дети обучаются на государственном языке. Проект создан в качестве поддержки семьям с русскоязычной средой.

Проект реализуется с сентября прошлого года. Первые результаты этой работы учебно-методический центр и Управление по развитию языков и архивного дела столицы озвучили на мероприятии «Языковая среда: семья и общество», которое прошло на базе школы-лицея № 28. Участие в нем приняли родители учащихся столичных школ.

«Моя дочь учится во втором классе. Если честно, сначала был страх, что не справимся, затем, побеседовав с преподавателями, получили от них поддержку и отдали ребенка в казахский класс. Теперь сама посещаю курсы. Это нам помогает делать домашние задания, общаться со сверстниками. Проект не только обучает, но и сплачивает родителей, здесь мы поддерживаем друг друга, делимся знаниями, осваивая государственный язык. Записавшись на курсы, я в первую очередь помогаю себе и своему ребенку осваивать учебную программу. Мы на своем примере воспитываем уважение в наших детях к казахскому языку»,  поделилась впечатлениями мама ученицы Анна Гильмиярова.

Для многих родителей курс стал средой общения.

«Владеть государственным языком для меня очень важно, так как мой ребенок учится в казахском классе. Здесь дочь нашла много друзей, появились друзья и у меня, которые всегда готовы помочь. Это родители и наши педагоги. Вместе с ними мы идем дружно к своей цели»,  отметила Наталья Швецова.

Проект создан благодаря поддержке акимата города и Управления по развитию языков и архивного дела.

«Мероприятие организовано с целью повышения интереса к изучению государственного языка. В проекте принимают участие 189 родителей из 16 школ. Обучение проходит три раза в неделю в онлайн- и офлайн-форматах. Одно занятие идет 60 минут. На этом мы не останавливаемся. Ежегодно в проекте будут принимать участие другие родители, а те, кто учатся сейчас, смогут обучаться до четвертого класса»,  сообщила сотрудник столичного учебно-методического центра Жанар Сейтахметқызы.

По словам организаторов, в рамках данной инициативы родители будут изучать язык и участвовать в процессе социально-культурной адаптации своего ребенка.

#Астана #акимат #школа #запуск #курсы

Популярное

Все
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Тройной подарок
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
Медицинский комфорт – дальним селам
У ветерана – праздник
Иппотерапия помогает детям
Подотраслям предложено дружить
Завершена газификация
В Приаралье продолжаются новоселья
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Для души и для дела
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Не капитан, а атаман
Святая к музыке любовь
Вот качусь я в санках...
Расти должны не только цены
Есть музыканты в селах!
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Покоритель космических высот
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Афера сорвалась в кабинете директора
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка …
В Астане стартовал набор на бесплатные курсы казахского язы…
Аэропорт Астаны объяснил причины задержки рейсов
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]