Конный турнир мирового уровня впервые проходит в Астане

Фото: акимат Астаны

В столице торжественно открыли соревнования под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). Турниры такого уровня впервые одновременно проходят в столице Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Для казахстанских спортсменов это открывает новые возможности — впервые они смогут набирать международные рейтинговые очки, не выезжая за пределы страны.

В турнирах принимают участие всадники из Бразилии, Колумбии, Индии, Марокко, Новой Зеландии, Южной Африки, Египта, Эквадора, России, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Организаторы отмечают, что проведение соревнований подобного масштаба станет важным шагом для развития конного спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.

Утром 29 мая в Астане уже стартовали первые квалификационные соревнования FEI Jumping World Challenge Final 2026. Международный турнир объединил участников из разных стран и открыл серию ключевых стартов финала мирового челленджа FEI.

Первое квалификационное соревнование прошло по маршруту высотой 115 сантиметров — в один раунд на чистоту и скорость без перепрыжки. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, точность прохождения дистанции и стабильную технику.

По итогам соревнований первое место занял Хуршидбек Алимджанов на лошади CHAMPIONS LEAGUE. Вторым стал Бекжан Байжанулы на KING DIAMOND. Третье место занял Ринат Галимов на D’ARTAGNAN Z.

Также в пятерку лучших вошли Ринат Галимов на KIRA VAN DE LAREN Z и Раиса Соколенко на CLUE GOLD.

Также в рамках финала Challenge состоялось еще одно квалификационное соревнование с высотой препятствий 115 сантиметров.

Маршрут стал одним из ключевых событий первого соревновательного дня. Участники вышли на арену, чтобы продемонстрировать точность, скорость и слаженную работу с лошадью.

Победителем соревнования стал Бекзод Розмухамедов на FLORIZELL. Второе место занял Бернардо Краус Герра на OLZA, а третьей стала Эйми Коллинсон на HI DIARADO.

Позже на торжественной церемонии открытия выступил генеральный директор НОК РК Нурлан Ногербек. Он поприветствовал спортсменов, тренеров, судей и гостей соревнований, отметив международный статус турнира и его значение для развития спорта.

«Уважаемые гости, спортсмены, тренеры, судьи и организаторы! От имени Национального олимпийского комитета позвольте приветствовать вас в Астане на международных соревнованиях по конному спорту, которые объединили сильнейших представителей этого прекрасного и благородного вида спорта. Сегодня здесь собрались участники из разных стран, и это еще раз подтверждает, что спорт остается универсальным языком дружбы, уважения и взаимопонимания. Такие турниры не только развивают профессиональный спорт, но и укрепляют международные связи, способствуют культурному обмену и вдохновляют молодое поколение. Уверен, что предстоящие дни подарят нам красивую борьбу, честное соперничество, новые достижения и незабываемые эмоции», — сказал Нурлан Ногербек.

Старший тренер сборной Казахстана по конному спорту Азамат Хасенов рассказал, что национальная команда продолжает подготовку к международным стартам и уже успела выступить на этапах Кубка мира в Ташкенте и Бишкеке. По его словам, нынешние соревнования в Астане стали продолжением стартового сезона для казахстанских спортсменов.

Он отметил, что страну на турнире представляют более десяти всадников, входящих в состав штатной и национальной сборных Казахстана. Также тренер выразил надежду, что спортсменам удастся успешно пройти квалификацию и показать достойные результаты в финальных выступлениях.

«Результаты, конечно, мы хотим хорошие. Надеюсь, что показатель будет хорошим и наши спортсмены займут достойные места», — подчеркнул Азамат Хасенов.

По словам тренера, главным событием турнира станет воскресный финал этапа Кубка мира — Гран-при, где спортсмены будут выступать на высоте до 160 сантиметров. Он пояснил, что в течение трех дней в Астане одновременно проходят сразу три крупных соревнования, включая этап Кубка мира, финал челленджа и состязания по выездке.

Азамат Хасенов также отметил, что финал челленджа такого уровня впервые проходит в Казахстане. В рамках этих соревнований страны-участницы получают лошадей по жеребьевке, а все животные заранее проходят строгий отбор и проверку судей, чтобы участники находились в равных условиях.

Тренер сборной Беларуси Юрий Якимук рассказал, что белорусская команда впервые приехала на всемирный челлендж в Астану.

По его словам, спортсмены не готовились к этим соревнованиям отдельно, так как основная подготовка была выстроена под внутренние турниры в Беларуси. Поэтому участникам пришлось уже на месте быстро адаптироваться к лошадям, которые достались им по итогам жеребьевки.

Он отметил высокий уровень организации соревнований и теплый прием со стороны казахстанской стороны. По словам тренера, участников встретили в аэропорту, организовали трансфер и размещение, благодаря чему команда смогла полностью сосредоточиться на выступлениях.

«Встретили нас душевно, очень приятно. Действительно, все организовано на очень высоком уровне. Нас встретили, разместили, вообще никаких проблем не было», — рассказал Юрий Якимук.

Тренер также объяснил, что в рамках челленджа спортсмены получают лошадей по жеребьевке. Белорусским участникам достались местные лошади одного владельца. По словам Якимука, жеребьевка проходила открыто и прозрачно, после чего спортсмены познакомились с лошадьми и начали подготовку к стартам.

Он рассказал, что Беларусь на турнире представляют две молодые спортсменки — Анастасия Долгова и Дарья Верей. Тренер выразил надежду, что девушки смогут показать достойный результат на международной арене.

Также Юрий Якимук поделился впечатлениями от Астаны. Команда прилетела в Казахстан прямым рейсом и уже успела прогуляться по городу, посмотреть как новые районы столицы, так и достопримечательности.

«Интересно было посмотреть город. Понятно, что он строится, развивается, но мы уже успели увидеть многие достопримечательности, погуляли и покатались по Астане», — отметил тренер.

По словам Якимука, спортсмены настроены максимально серьезно и намерены показать все, на что способны. Он добавил, что в рамках всемирного челленджа участники проходят квалификационные маршруты, а финальные выступления состоятся на высоте до 120 сантиметров.

При этом на этапах Кубка мира спортсмены будут преодолевать препятствия высотой до 160 сантиметров.

Соревнования в Астане продлятся до 31 мая.