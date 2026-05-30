Семейный фестиваль ко Дню защиты детей стартовал в столице

В столичном парке «Жетысу» стартовал ежегодный трехдневный семейный образовательно-развлекательный фестиваль «Бөпе Fair Astana» в рамках празднования Международного дня защиты детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фестиваль организован администрацией парка «Жетысу». Он проводится ежегодно с 2017 года.

«Это семейный фестиваль. Проект направлен на укрепление института семьи, сохранение национальных ценностей и пропаганду здорового образа жизни. В этом году мы выбрали тематику «Сказочный мир». Везде у нас инсталляции и зоны из разных мультфильмов. На пять зон разделили территорию. По тематике каждую зону оформили», – отметила управляющая парком Нурия Садвакасова.

Программа фестиваля очень насыщенная. Каждый день будет начинаться в «спортивной зоне» и дальше продолжится в других зонах. Например, в «Этнозоне» можно будет поиграть в национальные виды спорта и ближе познакомиться с культурой казахского народа.

Завершать день будет краска-шоу и показ двух мультфильмов под открытым небом – действие будет проходить у инсталляции Чарынского каньона. Показ начнется ориентировочно в 19:00.

«Программа рассчитана на три дня - с 30 мая по 1 июня включительно. У нас будет не только развлекательная программа, но и образовательная, развивающаяся. Сегодня специалисты столичного Центра крови расскажут гостям мероприятия о важности донорства. Завтра будут свои мастер-классы проводить спасатели. Они расскажут о безопасности на воде и в целом о том, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации», – добавила спикер.

В парке также будет установлена арт-зона, где будут представлены работы детей коррекционного центра «Жансая». Также будет установлена огромная инсталляция-раскраска по номерам – дети смогут разукрасить ее самостоятельно.

«Ждем всех. Будет интересно не только семьям с маленькими детьми, но и подросткам - для них и их родителей подготовили полезные лекции, мастер-классы и консультационные платформы. Будет также удивительное цирковое и акробатическое шоу, а также уникальный «Парад колясок» (шоу детских колясок). Подготовили также грандиозный концерт с участием поп-звезд и детских вокально-танцевальных коллективов», – подчеркнула Нурия Садвакасова.

Кроме того, более 30 представителей отечественного малого и среднего бизнеса представят свою продукцию в рамках фестиваля.

Для безопасности и комфорта гостей на территории проекта будет работать медицинский центр и специальные службы безопасности.