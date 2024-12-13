Бесславный конец «Тайфуна»

История свидетельствует

Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, становясь страницами книг, фильмами, архивными документами. Живых свидетелей тех огненных лет практически не осталось, но осталась память, которая продолжает жить воп­реки отдельным стремлениям ее замолчать или вообще переписать историю наших побед, одержанных ценою миллионов жизней советских солдат и офицеров. Молодые казахстанцы должны знать, что на фронт из нашей республики ушли 1 млн 366 тыс. человек, половина из них не вернулась домой. Поэтому все мы, живущие сегодня, – это дети и внуки победителей, ведь война в прямом смысле этого слова коснулась каждой семьи.

А бои под Москвой в декабре 1941 года – жестокие, кровавые, когда враг был еще силен и полон надежд на победу, – особенно значимы для Казахстана, потому что именно на тех подмосковных рубежах стояли и погибали воины легендарной Панфиловской дивизии, сформированной в Алма-Ате в первые дни войны.

Вот что писал об этом в своем очерке «Мои побратимы» народный писатель Казахстана Дмитрий Снегин, который в Панфиловской дивизии был начальником штаба артиллерийского полка: «Чтобы полнее представить, какими были те бои, уместно будет напомнить об обстановке, сложившейся к тому времени, когда наша 316-я стрелковая дивизия была переброшена в Подмосковье и заняла широкую полосу обороны западнее Волоколамска. Гитлеровское командование разработало операцию по захвату и уничтожению столицы нашей Родины под кодовым названием «Тайфун».

Все, как планировали фашисты, будет сметено железным ураганом, и там, где стоит Москва, разольется море, чтобы и памяти об этом городе не осталось в веках. Для нанесения такой мощи удара Гитлер в октябре 1941 года сосредоточил под Москвой более миллиона солдат, 1 700 танков и свыше 14 тыс. орудий и минометов, около тысячи самолетов.

Чем это обернулось для гитлеровцев, мы знаем. Вместе с другими соединениями Крас­ной армии воины-казахстанцы нанесли по врагу ряд сокрушительных контрударов. «Тайфун» захлебнулся».

Победного марша не случилось

Действительно, напав на Советский Союз, гитлеровцы рассчитывали на молниеносную победу, но уже первые бои показали, что так легко, как они прошли по странам Европы, по территории СССР им пройти не удастся – с первых дней и часов войны советские солдаты стояли до последнего. Достаточно вспомнить героичес­ких защитников Брестской крепости, которые сопротивлялись врагу целый месяц!

А вот по Европе гитлеровцы прошли победным маршем. Первой европейской завоеванной страной стала Дания. Для этого немецкой армии потребовалось всего… шесть часов и несколько взводов.

9 апреля 1940 года началось вторжение в Норвегию – через месяц с небольшим страна была полностью оккупирована с ее поставками железной руды, выгодными базами для подлодок и надводных рейдеров, контролирующих Северную Атлантику, и базами авиации для ударов по Англии. 10 мая началась операция по захвату Голландии, которая пала за пять дней. В этот же день немцы начали вторжение в Бельгию. За 18 дней страна была покорена. Франция продержалась всего 43 дня.

Для тех, у кого плохая память или кто не знает, напомню, что СССР сражался с Германией 1 418 дней и одержал Победу. Планируемый фашистами блицкриг – молниеносная война против СССР, которую планировалось завершить всего за три или четыре месяца, провалился.

Несмотря на успехи вермахта в первые месяцы войны, советские войска сражались ожесточенно. Скажем, битва за Смоленск летом 1941 года задержала немецкое наступление на Москву на два месяца, как и сражения за Киев и Ленинград, поэтому наступление на столицу началось только 30 сентября.

Гигантское сражение

Захват Москвы имел для фашистов особое значение, ведь ее потеря была равнозначна капитуляции государства, поэтому на Москву противник бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Такой мощной техники и в таком количестве у Советской армии тогда не было. Но у советских солдат было то, чего не было у гитлеровцев и чего наши враги никак не могли понять, – это сила духа, стойкость и неистовая любовь к своей Родине, которая оказалась сильнее самого мощного оружия.

Как подсчитали историки, в общей сложности в битве за Москву участвовали свыше 7 млн человек. Это больше, чем в Берлинской операции, включенной в Книгу Гиннесса как крупнейшее сражение Второй мировой.

Но тогда положение на фронте было очень тревожным. Как рассказывали мне участники тех сражений, 16 октября немцы были уже в подмосковном Можайске, к зиме они планировали разбить основные силы русских. К первым числам декабря 1941 года противник находился на расстоя­нии всего 20–30 километров от Кремля, в свои полевые бинокли немецкие офицеры уже разглядывали самые большие здания советской столицы.

Именно в этот период, в пос­ледний месяц осени, свой бессмертный подвиг совершили курсанты подольских военных училищ, их товарищи Кремлевские курсанты, московские ополченцы и бойцы дивизии генерала Панфилова. Эти бои показали, что планам немцев вряд ли суждено сбыться и Мос­кву они не возьмут, в результате Япония, ожидавшая взятия нашей столицы, отказалась от войны с СССР в 1941 году. У советского руководства появилась возможность перебросить под Москву резервные дивизии из Сибири и с Дальнего Востока.

На осадном

положении

Как свидетельствуют исторические документы, 15 октября Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об эвакуации из Москвы (в Горький, Куйбышев, Саратов, Молотов и другие города) управлений Генштаба, военных академий, наркоматов, а также иностранных посольств. Осуществлялось минирование заводов, электростанций, мостов.

20 октября Государственный Комитет Обороны СССР ввел в Москве и пригородах осадное положение. Оборона подступов к столице была поручена командующему Западным фронтом генералу армии Жукову, а оборона Москвы на ее подступах – начальнику гарнизона Москвы генерал-лейтенанту Артемьеву.

Несмотря на то что большинство членов правительства эвакуировалось в Куйбышев, Сталин оставался в столице. Более того, он принял участие в знаменитом параде 7 ноября 1941 года на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, с которого воины сразу уходили на фронт. В этом параде участвовал и наш земляк, алмаатинец Мухангали Турмагамбетов, кавалер многих боевых орденов и медалей.

– Парад показал всему миру, что Москва не сдается, что боевой дух армии не сломлен, – говорил, вспоминая те дни, Мухангали Турмагамбетов.

Два месяца шли тяжелейшие бои на подступах к столице. Моск­вичи строили укрепления, на улицах появлялись баррикады, метро превратилось в гигантское бомбоубежище, где работали больницы, магазины, парикмахерские, а на станции «Курская» была даже библиотека. За годы в войны в подземке родились 217 детей.

Чтобы лишить вражеских летчиков возможности ориентироваться, был изменен облик Москвы – Кремль местами перекрашен, местами замаскирован под городские кварталы. На Красной площади были выстрое­ны ложные городские кварталы. Мавзолей превратился в обычный дом, а тело Ленина было временно вывезено в Тюмень.

В городе действовал указ о затемнении. При угрозе авианалета запрещалось включать свет в квартирах. Запрет был настолько жестким, что по стеклам окон забывчивых граждан могли стрелять патрули, чтобы напомнить о военном приказе.

В результате прорваться к столице до начала зимы гитлеровцам не удалось, а затем темп наступления и вовсе упал из-за наступившей распутицы. К слову, после войны была создана легенда о жутких морозах под Москвой, что якобы и остановило наступление врага, но его остановил не «генерал Мороз», а храбрость солдат и мужест­во жителей Москвы.

Те бои

как мера нашей силы

Среди тех, кто сражался за Москву, было много казахстанцев. Огромную роль в переломе войны сыграла легендарная Панфиловская дивизия, а подвиг 28 гвардейцев стал примером мужества и стойкости. Как известно, дивизия, сформированная летом 1941 года, в октябре была переброшена под Москву.

– В дивизии были собраны представители почти всех народов Средней Азии, а не только казахи и киргизы, как принято думать, – рассказывала мне директор военно-исторического музея внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова. – В ней воевали туркмены, таджики, узбеки – представители более 40 национальностей. Немцы были в ужасе, когда видели перед собой смуглых солдат с перекошенными лицами, кричащих не только «ура!», но и крепкие ругательства на своем родном языке. Большинство этих солдат были выходцами из аулов, они и машин-то не видели, а фашистские танки остановили! Многие в это не верили, но они сделали, казалось бы, невозможное.

Знаменитый бой под разъездом Дубосеково у Волоколамского шоссе состоялся 16 ноября 1941 года, когда 28 гвардейцев-панфиловцев, отбив атаки 50 (!) фашистских танков, сорвали планы немецкой операции «Тайфун». Немцы, по признанию взятого в плен унтер-офицера, намеревались попасть в Москву, не заглушая в пути заведенных моторов. Они думали позавтракать в Волоколамске, совершить рывок, сэкономив на обеде, и отужинать уже в Моск­ве. Но это им, как мы знаем, не удалось, потому что на пути немецких войск встали и солдаты из Казахстана. Отступать им и вправду было некуда, как сказал политрук Василий Клочков.

Эти слова – «Велика Россия, а отступать некуда, позади Моск­ва!» – высечены на барельефе мемориала Славы в алматинском парке, который носит имя тех самых 28 героев-панфиловцев.

Иван Васильевич Панфилов погиб в одном из боев 18 ноября 1941 года, именно в этот день за мужество и героизм дивизия получила почетное звание гвардейской, а 23 ноября 1941 года стала именной – ей было присвоено имя ее командира Панфилова.

Покрыв себя славой в боях, она стала 8-й гвардейской артиллерийской Режицкой ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизией имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова.

В конце ноября 1941 года с Дальнего Востока под Москву были переброшены десять дивизий, тысяча танков и самолетов. Таким образом, советские войска под Москвой были значительно усилены, и к началу контрнаступления Красная армия насчитывала более миллиона человек, свыше 7,5 тыс. орудий, 700 танков, тысячу самолетов. В тех боях впервые были использованы 400 установок реактивной артиллерии с ласковым именем «катюша».

5 декабря 1941 года началось контрнаступление под Москвой, в результате которого немецкие части были отброшены на

100–250 километров, полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская облас­ти, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

Битва за Москву показала нес­быточность надежд Германии на блицкриг, опровергла мифы о непобедимости немецко-фашистских войск и стала началом перелома в войне 1941–1945 годов. После победы под Москвой была объявлена антигитлеровская коалиция. Но до победного мая 1945 года было еще далеко – впереди была битва за Сталинград, Курская дуга, сражение за Берлин.