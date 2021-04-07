Бессовестной назвал меру повышения тарифов на электроэнергию депутат от Народной партии Казахстана
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса от НПК Газиз Кулахметов возмущен повышением тарифов на электроэнергию на 15 процентов и считает, что аргументы Минэнерго о необходимости ремонта изношенных сетей не выдерживают критики. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Мажилисмен напомнил, что в стране во время пандемии, когда покупательская способность населения итак ниже всяких пределов, наблюдается рост цен на продукты питания, тарифы и услуги, а также на горюче-смазочные материалы.
"По данным февральского опроса ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия", 44% опрошенных сказали, что экономическое положение страны плохое или очень плохое. В 2020 году таких было 14%, а, например, в 2009-м - 15%. Материальное положение своей семьи назвали плохим и очень плохим 26%. А 13% сказали, что денег не хватает даже на продукты питания, что по существу есть показатель нищеты. А тех, кому "хватает на еду, но не хватает на одежду", впервые с 2004 года стало 35%", - привел данные Газиз Кулахметов.
"Аргументируют эту бессовестную меру необходимостью модернизации оборудования, износ которой составляет 53%! Якобы у производителей электроэнергии средств не хватает даже на ремонт, а им еще нужно повышать зарплаты сотрудникам и нести прочие расходы. То есть, сложилась ситуация, когда монополисты, как обычно, решают свои проблемы за счет потребителей, повышая предельные тарифы", - возмущен депутат.
Он напомнил, что принятые в 2012 году поправки по вопросам электроэнергетики, инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий и регулируемого рынка должны был позволить соблюсти баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства.
"Четко и ясно прописано, что поставщики услуг обязаны инвестировать в оборудование и вовремя модернизировать свой парк. Однако в ноябре 2018 года на заседании Совета Безопасности тогда Президент Нурсултан Назарбаев подверг резкой критике энергетическую отрасль и назвал преступлением повышение тарифов. Он отметил, что монополисты заработали за 7 лет миллиарды тенге, обещая модернизацию производства. Но вместо того, чтобы инвестировать и обновлять мощности, крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей", - продолжил мажилисмен.
Он напомнил, что в стоимость услуг включались премии, бонусы работникам, вознаграждения по кредитам, а также необоснованно завышались производственные затраты.
"Тогда и встал остро вопрос обоснованности существующих тарифов, и президент дал поручение пересмотреть тарифы на электроэнергию. Было снижение предельной величины тарифа на мощность - с 700 тыс. тенге до 590 тыс. тенге за 1 МВт. И тогдашний министр энергетики Бозумбаев пообещал, что тарифы на электроэнергию не будут повышаться до 2025 года включительно. Подход Министерства энергетики Республики Казахстан тогда был концептуально поддержан Правительством", - подчеркнул Газиз Кулхаметов.
При этом, констатирует он, никому не понятно, какие расходы включены в тариф на производство электрической энергии, отсутствуют прозрачность и открытость при принятии решений.
"Возможно, ответы знает только Департамент развития электроэнергетики Минэнерго, но держит почему-то в тайне. При этом Минэнерго является отраслевым регулятором, соответственно, имеется факт конфликта интересов при утверждении тарифов энергопроизводящих организаций. Получается, что Минэнерго само дает разрешение и само же контролирует соблюдение требований законодательства. Налицо раздробленность органов, отсутствие единого регулятора", - сказал депутат.
В этой связи он предлагает создать единый орган, объединяющий некоторые функции министерства энергетики и министерства национальной экономики, для передачи ему регуляторных функций по утверждению тарифов ЖКХ; передать созданный орган под контроль президента; ввести ценовое регулирование стоимости энергетического угля, как основного фактора удорожания электричества и тепла и зафиксировать нынешнюю цену на товарный и сжиженный газ до 2025 года.