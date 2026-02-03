Без лицензий и квалификаций: почти 400 частных медорганизаций прекратили работу после проверок Минздрава

Здравоохранение
83
Дана Аменова
специальный корреспондент

Впервые в практике надзора были использованы меры оперативного реагирования

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава усиливает проверки частных медицинских организаций. Около 400 субъектов здравоохранения прекратили деятельность по итогам комплексных проверок, проведённых в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

В ходе проверок применено более 500 мер административного взыскания, сумма наложенных штрафов превысила 70 млн тенге. Впервые в практике надзора были использованы меры оперативного реагирования, включая временное приостановление деятельности медицинских организаций и отстранение медицинских работников за выявленные факты безлицензионной деятельности и несоответствие квалификационным требованиям.

Основное внимание уделялось частным процедурным кабинетам, наркологическим реабилитационным центрам и стоматологическим клиникам. Результаты проверок показали системные нарушения, включая работу без лицензий и несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи.

В ходе комплексных проверок по стране было установлено более 1900 действующих частных процедурных кабинетов, из которых 406 объектов (20,5%) осуществляли медицинскую деятельность без лицензии.

По итогам проверок и разъяснительной работы 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность.

По частным наркологическим и реабилитационным центрам проведены 39 проверок, отсутствие лицензии выявлено в 14 случаях (36%). В отношении стоматологических клиник проверили 313 объектов, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность.

При этом, наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверки, являются:

- безлицензионная деятельность  

–  составлено 179 протоколов на сумму 3,9 млн тенге;

- нарушение правил фармацевтической деятельности

 – 85 протоколов на сумму 19,5 млн тенге.

Также выявлены нарушения по несоответствию квалификационным требованиям (82 протокола), по грубым нарушениям стандартов медицинской помощи (73 протокола) и по применению незарегистрированных лекарств и медицинских изделий (16 протоколов).

«Необходимо отметить, что ведомство в 2026 году планирует усиление контроля за частными медицинскими организациями, включая комплексные проверки в рамках ГОБМП и ОСМС, внедрение пятилетнего срока действия лицензий с переоценкой соответствия стандартам, цифровизацию постлицензионного контроля и запуск системы управления рисками с элементами искусственного интеллекта.В этой связи, гражданам Казахстана рекомендуется при получении медицинской помощи проверять наличие лицензии у медицинской организации и квалификацию персонала», – говорится в публикации.

Там же добавили, что при выявлении нарушений необходимо направить обращение через систему E-otinish в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

#Минздрав #проверки #лицензии #клиники

Популярное

Все
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Возрождая кукурузную житницу
Число пожаров в отопительный сезон снижается
С акцентом на рациональное землепользование
В целях поддержки креативной индустрии
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
Проверки без уведомления
Продукция отправится в Эстонию
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
Новая философия модернизации страны
Предоставят льготные кредиты
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
Прочный фундамент долгосрочного развития
Линия судьбы Куандыка Касымова
Уверенная поступь «Свободного»
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Долгий путь к прощению: когда семейная поездка становится сеансом психотерапии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Применение новых налоговых норм в отношении лекарств рассмо…
Проверки без уведомления
Жительница Костанайской области стала мамой тройняшек
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]