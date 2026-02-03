Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава усиливает проверки частных медицинских организаций. Около 400 субъектов здравоохранения прекратили деятельность по итогам комплексных проверок, проведённых в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В ходе проверок применено более 500 мер административного взыскания, сумма наложенных штрафов превысила 70 млн тенге. Впервые в практике надзора были использованы меры оперативного реагирования, включая временное приостановление деятельности медицинских организаций и отстранение медицинских работников за выявленные факты безлицензионной деятельности и несоответствие квалификационным требованиям.

Основное внимание уделялось частным процедурным кабинетам, наркологическим реабилитационным центрам и стоматологическим клиникам. Результаты проверок показали системные нарушения, включая работу без лицензий и несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи.

В ходе комплексных проверок по стране было установлено более 1900 действующих частных процедурных кабинетов, из которых 406 объектов (20,5%) осуществляли медицинскую деятельность без лицензии.

По итогам проверок и разъяснительной работы 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность.

По частным наркологическим и реабилитационным центрам проведены 39 проверок, отсутствие лицензии выявлено в 14 случаях (36%). В отношении стоматологических клиник проверили 313 объектов, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность.

При этом, наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверки, являются:

- безлицензионная деятельность

– составлено 179 протоколов на сумму 3,9 млн тенге;

- нарушение правил фармацевтической деятельности

– 85 протоколов на сумму 19,5 млн тенге.

Также выявлены нарушения по несоответствию квалификационным требованиям (82 протокола), по грубым нарушениям стандартов медицинской помощи (73 протокола) и по применению незарегистрированных лекарств и медицинских изделий (16 протоколов).

«Необходимо отметить, что ведомство в 2026 году планирует усиление контроля за частными медицинскими организациями, включая комплексные проверки в рамках ГОБМП и ОСМС, внедрение пятилетнего срока действия лицензий с переоценкой соответствия стандартам, цифровизацию постлицензионного контроля и запуск системы управления рисками с элементами искусственного интеллекта.В этой связи, гражданам Казахстана рекомендуется при получении медицинской помощи проверять наличие лицензии у медицинской организации и квалификацию персонала», – говорится в публикации.

Там же добавили, что при выявлении нарушений необходимо направить обращение через систему E-otinish в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.