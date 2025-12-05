На его счету 33 нарушения ПДД, зафиксированные в Алматинской области и области Жетысу

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции в рамках республиканского ОПМ «Опасный водитель» установили 30-летнего жителя Талдыкоргана, который с начала года систематически игнорировал требования правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Согласно данным системы «Қорғау», с января камеры автоматической фиксации в Алматы, а также на территории Алматинской области и области Жетысу 33 раза фиксировали нарушения, допущенные указанным водителем.

Он неоднократно превышал скорость, парковался в запрещенных местах, проезжал на запрещающий сигнал светофора и не соблюдал требования дорожных знаков. В полиции принимают меры для предупреждения повторных нарушений и обеспечения безопасности на дорогах.

В правоохранительных органах подчеркнули, что соблюдение правил дорожного движения – это не формальность, а важнейшее условие укрепления закона и порядка и защиты жизни и здоровья всех участников дорожного движения.