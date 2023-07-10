Женщина-инвалид бесследно пропала в Акмолинской области

Акмолинские полицейские ищут без вести пропавшую женщину с инвалидностью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Фото: Kazpravda.kz

"Снежана Ивановна Терех 1979 года рождения 5 июля вышла из своего дома в микрорайоне Боровской, 61 и до настоящего времени не вернулась.

9 июля в дежурную часть отдела полиции УП Кокшетау позвонил обеспокоенный зять. Он также сообщил, что теща является инвалидом 2-й группы и имеет диагноз "умственная отсталость, слабоумие", – говорится в сообщении ДП.

Акмолинские полицейские тщательно прочесали все места, где могла побывать пропавшая. На сегодняшний день масштабы поиска расширены. Во все районы и города области направлены ориентировки с фото женщины.

Приметы пропавшей: рост – 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, с сединой, до плеч, одета в черное длинное платье, на ногах черные тапочки.

Особые приметы: при ходьбе хромает на правую ногу, ходит с тростью.

"Для того чтобы найти и вернуть в семью бесследно пропавшую Снежану Ивановну, просим всех, кто видел или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, незамедлительно обратиться в полицию по адресу: город Кокшетау, улица Сатпаева, 1а. Телефоны: 8-7162-29-96-00, 8-778-645-35-79", – добавили в пресс-службе Департамента полиции.

Фото пресс-службы ДП Акмолинской области