В столице состоялся масштабный концерт легендарной группы Backstreet Boys, который собрал на стадионе «Астана Арена» более 20 тысяч зрителей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz и акимат

По данным пресс-службы МВД, для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан был задействован личный состав сотрудников полиции и Национальной гвардии МВД РК. На территории проведения мероприятия были установлены дополнительные турникеты и расширена система видеонаблюдения.

Поток изображений с камер в режиме реального времени поступал в центр оперативного управления полиции, что позволило своевременно отслеживать обстановку и реагировать на любые инциденты.

В работе правоохранительных органов использовались мобильные ЦОУ, оснащенные современными средствами связи и видеоконтроля.

Кроме того, на концерте были применены четвероногие роботы Deep Robotics Lite 3, способные фиксировать нарушения общественного порядка и распознавать лица в толпе. Благодаря слаженной работе полиции и использованию современных технологий концерт прошел без происшествий, обеспечив безопасность зрителей и участников мероприятия.



В полиции подчеркнули, что крупные массовые мероприятия — это не только радостные события для горожан, но и повышенные меры безопасности.

По информации столичного акимата, после завершения грандиозного концерта Backstreet Boys на стадионе «Астана Арена» зрители преподнесли неожиданный пример культуры и ответственности.

Вместе с волонтёрами они помогли навести порядок на трибунах, сообщает официальный сайт столичного акимата.Люди с трибун спускались вниз, подбирали пластиковые бутылки, бумагу и прочие отходы, оставшиеся после концерта.

K aкции присоединился и известный экоперсонаж Taзабек – любимец детей и взрослых. B cвоем узнаваемом костюме он не только помог собирать мусор, но и заряжал публику позитивом, превращая уборку в вeceлое и теплое завершение вечера. Атмосфера концерта плавно переросла в атмосферу заботы о чистоте и культурного воспитания.