Международный фестиваль клоунов стартовал в Астане

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Поезд LRT в столице превратился в сцену

Фото: акимат Астаны

В Астане в честь Международного дня защиты детей городское транспортное пространство превратилось в необычную праздничную площадку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В рамках III Международного фестиваля клоунов артисты совершили поездку на поезде LRT от станции «Нурлы жол» до монумента «Байтерек», подарив пассажирам неожиданное праздничное настроение.

На этот раз привычный маршрут общественного транспорта превратился в настоящий мини-спектакль, где соединились искусство и юмор. Такое необычное представление создало атмосферу праздника для детей и жителей города.

В фестивале принимают участие широко известная в мире искусства семья Мутыргановых, артисты из разных регионов Казахстана, а также творческие коллективы из Дании, Италии, Франции, Аргентины и России.

#Астана #акимат #фестиваль #клоуны

