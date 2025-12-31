Бибисара – в числе претендентов

Шахматы
8
Абзал Камбар

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опуб­ликовала итоговый состав Турнира претендентов-2026, который пройдет с 29 марта по 15 апреля на Кипре.

У женщин в список участниц попала казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, которая недавно третий раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу. Также на женском турнире выступят россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, китаянки Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи и три спортсменки из Индии – Дивья Дешмукх, Хампи Конеру и Рамешбабу Вайшали.

Что касается мужского турнира, то в состав его участников попали россиянин Андрей Есипенко, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, нидерландский шахматист Аниш Гири, немец Маттиас Блюбаум, китаец Вэй И, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров и индиец Рамешбабу Прагнанандха.

Напомним, что победители этих турниров получат право сразиться в матчах за мировую корону с действую­щими чемпионами мира. У мужчин победитель сыграет против Гукеша Доммараджу (Индия), а у женщин сильнейшая из претенденток сразится с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

#шахматы #Бибисара Асаубаева #ФИДЕ

