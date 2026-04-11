Сдан экзамен на прочность

Весь турнир был пронизан космической тематикой, которую организаторы намеренно выбрали в честь Дня космонавтики. Эта метафора оказалась на редкость точной: как и в космосе, в шахматах победа зависит от выверенной стратегии, умения работать в коман­де и смелости перед лицом неизведанного. Символизм достиг апогея в финальный день, когда первый ход в решающих партиях сделали президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и Народный Герой Казахстана, летчик-космонавт Айдын Аимбетов.

Спортивная интрига на турнире, проходившем по швейцарской сис­теме в восемь туров, сохранялась до последних секунд. По итогам напряженных интеллектуальных баталий абсолютным победителем стала команда Wisdom School из Ташкента. Узбекские школьники продемонстрировали феноменальную подготовку, набрав 16 команд­ных очков и обеспечив себе путевку в Гранд-финал чемпионата мира, который состоится в декабре 2026 года. Второе место заняла московская Kurchatov School с 14 очками, обладавшая самым высоким средним рейтингом участников. Тройку лидеров замкнули представители Индии – команда Velammal MHS School из Ченнаи, набравшая 12 очков.

Для казахстанских шахматистов турнир стал серьезным экзаменом на прочность. Лучший результат среди отечественных коллективов показала столичная школа SEED Uniker School, занявшая четвертое место. В первую десятку также вошли алматинские школы: РФМШ (6-е место) и школа-лицей № 173 (10-е место). Несмотря на отсутствие медалей в общекоманд­ном зачете, казахстанцы блеснули в индивидуальном первенстве. На первой доске серебряную медаль завоевал Елсултан Калиахмет, а на пятой доске бронзовую награду в копилку достижений добавил Ернур Байбек.

Турнир в Алматы стал важной вехой в реализации глобальной инициативы FIDE, объявившей 2026 год Годом шахмат в образовании. Как отметил президент FIDE Аркадий Дворкович, командные школьные чемпионаты занимают особое место в этой стратегии, являясь мощным инструментом развития личности. Эту позицию поддержала министр просвещения Жулдыз Сулейменова, подчеркнув, что формирование интеллектуальной нации является стратегическим приоритетом государства. По ее словам, шахматы успешно вошли в учебный процесс, способствуя развитию логического мышления у подрастающего поколения. В партнерстве с Казахстанской федерацией шахмат (Kazchess) сегодня реализуется программа «Шахматы в образовании», направленная на системное развитие потенциала учащихся.

Помимо спортивной составляющей, алматинский этап стал площадкой для важной международной дипломатии. На полях чемпионата были подписаны два стратегических меморандума: документ о сотрудничестве между FIDE и Freedom Holding Corp., предусматривающий поддержку национальных федераций по всему миру, и соглашение о взаимодействии между Казахстанской федерацией шахмат и Кыргызским шахматным союзом. Подписи под вторым документом поставили первый вице-президент КФШ Дармен Садвакасов и президент КШС Бабур Толбаев. Президент Kazchess Тимур Турлов выразил надежду, что турнир внес лепту в выстраивание дружеских связей со всем миром, позволив иностранным гостям познакомиться с казахстанским гостеприимством и завязать контакты, которые сохранятся на годы.

Церемония закрытия превратилась в красочное шоу, где выступ­ление участницы детского Евровидения Каракат Башановой сопровождалось перформансом с сотнями светодиодных браслетов, символизирующих зажженные звез­ды. Финальным аккордом стала передача эстафеты африканскому континенту – под обратный отсчет зрители запустили бумажные самолетики.