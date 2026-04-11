Сдан экзамен на прочность
Дмитрий Норкин
Алматы на несколько дней превратился в интеллектуальный центр региона, приняв Азиатский континентальный этап чемпионата мира по шахматам среди школьных команд. Это событие по своему размаху и символизму вышло далеко за рамки обычного спортивного турнира, объединив в стенах легендарной гостиницы «Казахстан» 26 команд из 19 стран мира. 114 юных гроссмейстеров в возрасте от 8 до 14 лет доказывали, что за черно-белыми досками рождается будущее не только спорта, но и глобального образования.