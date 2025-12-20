Билл Клинтон вновь оказался под ударом

Минюст США начал публиковать материалы из дела Джеффри Эпштейна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бильд

Фото: Бильд

После публикации тысяч документов по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн под новым ударом оказался бывший президент США Билл Клинтон.

Среди фотографий особенно обсуждается снимок, на котором Клинтон сидит в джакузи, а рядом в воде — женщина с замазанным лицом. В соцсетях и американских медиа это тут же связали с возможными жертвами Эпштейна, хотя прямых доказательств нарушений со стороны экс-президента нет.

Дополнительное напряжение возникло после комментария представителя Минюста США Гейтса Макгавика, который написал, что затемнение лица сделано «для защиты жертвы».

Это заявление, на которое ссылается CNN, было истолковано как намек на причастность женщины к делу Эпштейна. В самом ведомстве, впрочем, подчеркивают, что при публикации архивов из предосторожности замазывали лица практически всех женщин на фотографиях.

Представители экс-президента подчеркивают, что все контакты Клинтона с Эпштейном были прекращены задолго до того, как стало известно о его преступлениях.

В окружении Клинтона утверждают, что он становится «удобным козлом отпущения», а внимание общественности намеренно уводят от возможных связей Эпштейна с Дональдом Трампом.

«Есть две категории людей: те, кто не знал и прекратил контакты, и те, кто продолжал общение после разоблачений. Мы относимся к первым», — заявил пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья в комментарии Daily Mail.

