Биологи вывели новый закон природы

Исследователи утверждают, что открыли неизвестный ранее закон природы: чем больше количество травоядных животных, тем меньше становится охотящихся на них хищников. Статья была опубликована в журнале Science, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Биологи, исследующие обитающих в национальных парках и заповедниках хищников, заметили: парадоксально, но численность популяций львов или гепардов не увеличивалась пропорционально росту численности популяций травоядных животных, а, наоборот, уменьшалась. Проанализировав соотношение количества разных видов хищных и травоядных животных, обитающих на одной территории, ученые вывели новый закон природы: чем больше у хищников пищи, тем меньше детенышей они производят на свет.

Авторы исследования объясняют этот парадокс следующих образом: экосистемы устроены чрезвычайно сложно, и когда травоядных животных слишком много, львам и гепардам становится тесно жить с ними на одной территории. Чтобы как-то исправить ситуацию и освободить для себя больше жизненного пространства, они и начинают размножаться менее активно.

