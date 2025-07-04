Число пострадавших возросло до 21. Ранее СМИ сообщали о 10 раненых

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Мощный взрыв произошел утром в пятницу на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима, сообщила пожарная служба. Грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

По предварительной информации, взрыв произошел после разрыва трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Над местом инцидента поднимается столб черного дыма, ликвидацией возгорания занимаются пожарные.

Большая часть пострадавших являются пожарными и полицейскими, прибывшими на место после сообщения о пожаре.

В пресс-службе полиции РИА Новости подтвердили информацию о восьми пострадавших стражах порядка. По их уточненным данным, на АЗС взорвалась цистерна с газом.

Городская транспортная компания Atac сообщила о закрытии ближайшей к месту взрыва станции римского метро.