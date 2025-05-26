В городе Ханчжоу на востоке Китая состоялся первый в мире турнир по боям среди роботов-гуманоидов. Мероприятие организовала китайская робототехническая компания Unitree Robotics, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked Science

Фото: CCTV

Человекоподобные роботы, управляемые людьми, продемонстирировали боевые приемы, сражаясь на ринге в режиме реального времени.

Главной целью мероприятия стала демонстрация технологических возможностей, которых способна достичь робототехника в условиях реального времени и динамичного противостояния. Мероприятие, несмотря на малое количество участников (четыре команды), прошло на ура, и Unitree Robotics уже объявила о планах провести вторую битву роботов в декабре 2025 года.