Инвестор 3 года не мог запустить проект на 127 млн евро в Акмолинской области

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокурор Акмолинской области Айдос Майлыбаев на встрече с крупными предпринимателями и инвесторами рассказал об устраняемых адмбарьерах для бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Фото: Kazpravda.kz

Прокурор области привел в пример инвестпроект более чем на 127 млн евро по строительству в Акмолинской области комплекса по производству говядины (порода абердин-ангус). 

«Из-за невозможности получения земельных участков, разрешительных документов на строительство реализация инвестпроекта затянулась почти на 3 года. И только после вмешательства прокуратуры инвесторам удалось начать свою работу», – рассказал Майлыбаев, добавив, что сопровождение инвестпроектов со стороны прокуратуры будет продолжено.

На встрече инвесторы озвучили ряд проблем, препятствующих эффективной реализации проектов в регионе.

В надзорном органе отметили, что озвученные проблемы будет решать действующий под эгидой облпрокуратуры фронт-офис.

 

#прокуратура #бизнес #Акмолинская область #инвесторы #диалог #барьеры

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