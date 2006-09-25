Блок законодательных актов Республики Казахстан

Указ Президента Республики КазахстанО назначении Ахметова С. Н. министром транспорта и коммуникаций Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил назначения и осуществления выплаты государственных базовых социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных специальных пособийПравила назначения и осуществления выплаты государственных базовых социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных специальных пособий
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