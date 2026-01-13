Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны

Президент
28

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2025 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства был проинформирован о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил.

Даурен Косанов доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры.

Отдельно была представлена информация по исполнению поручений Президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.

По итогам встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.

 

#президент #армия #оборона

Популярное

Все
День рождения национального театра
Здесь звук смешался с цветом
Сердце не выдержало…
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Кушать подано!
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Новый рекорд Александра Бублика
Предупреждая паводок
135 очередников получили ключи от собственного жилья
У ветерана вековой юбилей
Молодежь против наркорекламы
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Стратегический ресурс
От филармонии до промцеха
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
Первая модульная КОС на селе
Отраслевая перезагрузка
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Токаев назначил Ержана Казыхана представителем Президента …
За год в Казахстане заблокировали более 1,1 тыс. онлайн-сер…
Глава государства ознакомился с предложениями по конституци…
Цифровой кодекс приняли в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]