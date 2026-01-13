Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2025 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства был проинформирован о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил.

Даурен Косанов доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры.

Отдельно была представлена информация по исполнению поручений Президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.

По итогам встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.