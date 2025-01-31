Болат Жамишев покинул пост главы фонда «Қазақстан халқына»

Болат Жамишев, руководивший общественным фондом «Қазақстан халқына» на протяжении трех лет, покинул свою должность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда

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На данный пост Болат Жамишев был назначен в январе 2022 года. В связи с истечением срока полномочий, на который Болат Жамишев был избран председателем правления, он решил завершить свою работу в Фонде.

За время руководства Болат Жамишев внёс значительный вклад в становление и развитие фонда. Фонд стал инициатором 104 благотворительных программ и проектов, 62 из которых уже реализованы.

«Работа в фонде была для меня большой честью и ответственностью. Я искренне благодарен всем, кто поддерживал фонд в наших начинаниях. Вместе мы смогли добиться значительных результатов, и я уверен, что фонд продолжит своё развитие под новым руководством. Благодарю всех партнёров, доноров и сотрудников за их вклад в наше общее благое дело», — прокомментировал свое решение Болат Жамишев.

Решением Попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына» на пост председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» с 1 февраля 2025 года избрана Лаззат Чинкисбаева, которая является общественным деятелем, экспертом в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане. Ранее занимала должность заместителя председателя правления фонда «Қазақстан халқына».

Также попечительский совет избрал сотрудников фонда Софию Айсагалиеву - заместителем председателя правления и Серикбека Елшибекова - членом правления ОФ «Қазақстан халқына».