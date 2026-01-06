Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году активно развивалось международное сотрудничество в сфере розыска и задержания преступников, сообщает Kazpravda.kz

За пределами Казахстана разысканы и задержаны 156 граждан, скрывавшихся от правосудия. В то же время на территории страны задержаны 639 разыскиваемых лиц по запросам государств СНГ и дальнего зарубежья. Это подтверждает эффективность межгосударственного взаимодействия и оперативного обмена информацией.

«МВД продолжает системную работу по обеспечению закона и порядка. Розыск и задержание лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, являются одними из ключевых приоритетов деятельности полиции. За 2025 год задержано более 1 600 лиц, находившихся в розыске за совершение различных преступлений», – сказано в информации.

В ведомстве добавили, что значительные результаты достигнуты и в сфере розыска без вести пропавших. В 2025 году было установлено местонахождение более 20 тысяч человек, считавшихся пропавшими. Из них свыше 6 тысяч – дети.