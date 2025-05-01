Взрыв прогремел в среду в одном из жилых микрорайонов города Тайюань

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Состояние четырех из пострадавших оценивается как тяжелое. Еще трое уже выписаны из больницы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

17 человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва, который прогремел в одном из жилых микрорайонов города Тайюань, административного центра провинции Шаньси на севере Китая, сообщили местные власти.

ЧП произошло в городском районе Сяодянь около 13:00 по пекинскому времени. Вызванный взрывом пожар был потушен.

Причины инцидента уточняются.