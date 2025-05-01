Более 10 человек получили травмы в результате взрыва на севере Китая
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Взрыв прогремел в среду в одном из жилых микрорайонов города Тайюань
Состояние четырех из пострадавших оценивается как тяжелое. Еще трое уже выписаны из больницы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.
17 человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва, который прогремел в одном из жилых микрорайонов города Тайюань, административного центра провинции Шаньси на севере Китая, сообщили местные власти.
ЧП произошло в городском районе Сяодянь около 13:00 по пекинскому времени. Вызванный взрывом пожар был потушен.
Причины инцидента уточняются.