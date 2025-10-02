Более 10 тысяч молодых педагогов приняли на работу в новом учебном году

Образование
6
Дана Аменова
специальный корреспондент

Рост интереса молодежи к профессии учителя обеспечивается благодаря комплексным мерам, реализуемым при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025–2026 учебном году в организации образования трудоустроились более 10 тысяч молодых специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Рост интереса молодежи к профессии учителя обеспечивается благодаря комплексным мерам, реализуемым при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева.

За последние пять лет стипендия студентов педагогических специальностей увеличилась в два раза и с начала нового учебного года составляет 84 тысячи тенге.

«Если в 2004–2005 учебном году педагогические специальности выбрали около 1 800 обладателей знака «Алтын белгі», то в этом году в профессию пришли более 2 тысяч лучших выпускников. Это составляет почти 23% от общего числа обладателей «Алтын белгі» 2025 года. Для поддержки начинающих специалистов разработаны специальные программы и методические материалы для педагогов-наставников. Важную роль в привлечении кадров в сельские регионы продолжает играть программа «С дипломом в село», — проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что повышение квалификации учителей, укрепление их статуса в обществе и формирование качественной образовательной среды остаются ключевыми направлениями государственной политики в сфере образования.

