Комплексный подход к урбанизации

В работе форума приняли участие свыше ста делегатов, в том числе вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, представители акиматов, ведущие архитекторы, иностранные экс­перты, а также авторитетные специалисты по ландшафт­ному озеленению и световому оформ­лению.

– Урбанистика и развитие городской среды выступают неотъемлемой частью экологической программы «Таза Қазақстан». Сегодня перед нами поставлена задача по системному улучшению качества городской среды, формированию современного архитектурного облика населенных пунктов и внедрению единых стандартов благоустройства, – отметил Куандык Кажкенов. – Проведение подобных мероприятий позволяет усилить взаимодействие с регионами и обеспечить эффективность в решении поставленных задач.

По словам вице-министра, урбанис­тическая среда сегодня обновляется на системной основе. В приоритете государства – масштабное озеленение, благоустройство. Все эти меры напрямую направлены на повышение качества жизни и обеспечение повседневного комфорта граждан.

Центральной темой дискуссий стало укрепление межрегионального взаимодействия и оперативный обмен передовым практическим опытом в сфере устойчивого развития мегаполисов и малых городов. Эксперты сошлись во мнении, что современное городское развитие обязано носить стратегический, системный характер. Оно не может ограничиваться точечными или изолированными локальными проектами, поскольку только комплексный подход позволяет сформировать по-настоящему целостную, жизнеспособную и комфортную для человека среду.

Особое внимание участники форума уделили обсуждению прогрессивных подходов, закрепленных в новом Строительном кодексе РК, который начнет действовать с 1 июля текущего года. Документом вводятся в правовое поле принципиально важные для отрасли понятия, такие как «реновация», «дизайн-код», «жизненный цикл строительного объекта» и «паспортизация». Кроме того, документ законодательно устанавливает новые эффективные формы регулирования.

Важной новеллой законодательства стали жесткие требования к формированию единого архитектурного облика населенных пунктов через обязательное внедрение дизайн-кода. Если ранее этот инструмент использовался исключительно в рамках особых статусов Астаны, Алматы и Туркестана, то теперь данные нормы станут обязательными для всех регионов.

Во исполнение положений нового Строительного кодекса профильным министерством разработаны и утверждены единые Правила создания дизайн-кода, на основании которых местные исполнительные органы утвердят региональные регламенты и получат все необходимые полномочия по их администрированию и контролю.