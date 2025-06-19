собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Суд обязал Туркестанский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» вернуть жителям Туркестанской области более 163 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики

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Такую сумму производственная компания незаконно изъяла у потребителей при подключении абонентов к системе газоснабжения.

О нарушениях стало известно в ходе внеплановой проверки, проведенной Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Туркестанской области. Инспекция выявила в деятельности Туркестанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» грубые нарушения.

Выяснилось, что в период с 4 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года филиал незаконно взыскивал с потребителей региона оплату за подключение и пломбирование при первичном пуске газа. Общая сумма неправомерных начислений составила 163 545 574 тенге.

По итогам рассмотрения административного дела филиал оштрафован на сумму 16 354 557,4 тенге. Департаментом также вынесено обязательное предписание о возврате потребителям незаконно взысканных сумм.

Решение Регулятора газовой компанией было оспорено в суде, но Специализированный межрайонный административный суд Туркестанской области отказал в удовлетворении иска, апелляционная инстанция оставила решение без изменений, а кассационная жалоба, поданная в Верховный Суд, была отозвана самим заявителем.

На данный момент ведется возврат незаконно изъятых средств потребителям Туркестанской области. Данный процесс находится на особом контроле и направлен на защиту прав граждан, повышение доверия к регулируемым рынкам и обеспечение прозрачности в сфере предоставления коммунальных услуг.