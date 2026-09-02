Программу развития рынка капитала до 2030 года приняли в Казахстане

Фото: АРРФР

В Алматы состоялся круглый стол, посвященный обсуждению основных положений и ключевых направлений Программы развития фондового рынка до 2030 года. Документ разработан по поручению Главы государства АРРФР совместно с Национальным банком и участниками рынка, сообщает Kazpravda.kz

По данным АРРФР, в мероприятии приняли участие руководство Агентства, Национального банка, Казахстанской фондовой биржи (KASE), Европейского банка реконструкции и развития, Ассоциации финансистов Казахстана, Единого накопительного пенсионного фонда, участники рынка, а также представители экспертного сообщества.

На сегодня рынок капитала демонстрирует устойчивый рост по основным показателям. За последние 5 лет капитализация казахстанского рынка акций увеличилась более чем в два раза – с 19,1 до 41,8 трлн теңге, при среднегодовом темпе роста 11%. Рынок долговых ценных бумаг также практически удвоился – с 32 до 58 трлн теңге, при этом объем корпоративного долга достиг 24 трлн теңге.

«Агентству совместно с Национальным Банком было поручено разработать Программу развития рынка капитала до 2030 года и подготовить новый закон о рынке капитала. Реализация этих инициатив направлена на формирование современной архитектуры фондового рынка и создание условий для его дальнейшего развития как одного из ключевых источников долгосрочного финансирования экономики наряду с банковским кредитованием. При этом развитый рынок ценных бумаг является важным фактором диверсификации источников финансирования, укрепления макроэкономической устойчивости и повышения доверия инвесторов», – отметила во время выступления председатель Агентства Мадина Абылкасымова.

Видение Программы заключается в формировании глубокого, ликвидного и диверсифицированного рынка капитала, обеспечивающего бизнесу доступ к долгосрочному финансированию, населению – широкий набор надежных инструментов для долгосрочных сбережений, а экономике – эффективную трансформацию внутренних накоплений в инвестиции. Для достижения этой цели планируется реализация 7 стратегических направлений, которые включают в себя 35 инициатив.

Планируется усилить роль институциональных инвесторов. Именно институциональные инвесторы способны сформировать устойчивый долгосрочный спрос на акции и облигации казахстанских компаний. В этом направлении рассматривается совершенствование подходов к управлению пенсионными активами и расширение возможностей для инвестирования средств финансовых организаций в инструменты внутреннего рынка.

Предполагается упростить выход компаний на фондовый рынок. Целесообразно ускорить и сделать более удобными процедуры выпуска ценных бумаг за счет передачи регистрации в Центральный депозитарий и перехода к цифровому формату. Одновременно планируется предусмотреть более гибкие условия размещения для среднего бизнеса, что позволит снизить административные и регуляторные барьеры и расширить круг компаний, привлекающих финансирование через фондовый рынок.

Для повышения ликвидности вторичного рынка акций планируется создать централизованный механизм заимствования ценных бумаг, который позволит институциональным инвесторам предоставлять временно свободные бумаги для рыночных операций. На этой основе будут разрешены покрытые короткие продажи, усилена роль маркет-мейкеров и предусмотрена поддержка независимой аналитики эмитентов.

Для дальнейшего повышения конкурентоспособности рынка необходимо продолжать развивать его инфраструктуру. Один из ключевых шагов – подключить казахстанские акции к крупнейшим международным системам хранения и расчетов. Это позволит иностранным инвесторам работать с казахстанскими акциями через привычную инфраструктуру, снизит транзакционные издержки и расширит круг потенциальных инвесторов.

«Отдельное внимание будет уделено повышению качества корпоративного управления и защите прав инвесторов. Планируется повысить прозрачность деятельности публичных компаний, усилить требования к корпоративному управлению и обеспечить более эффективную защиту прав миноритарных инвесторов. Это особенно важно для формирования долгосрочного доверия к рынку и расширения участия частных инвесторов», – подчеркнула глава Агентства.

Одновременно будет обновлена модель регулирования и надзора за рынком капитала. Агентством формируется риск-ориентированная надзорная модель с акцентом как на соблюдение формальных требований, так и на оценку реальных рисков и поведенческих факторов участников рынка. В текущем году в пилотном режиме завершена апробация обновленной модели с усиленной оценкой защиты инвесторов и корпоративного управления. Данную модель планируется распространить на весь рынок.

Будет усилена роль биржи, возрастет самостоятельность ее регуляторных функций. Сегодня KASE уже выполняет ряд функций, связанных с допуском участников и эмитентов к торгам, раскрытием информации и мониторингом торговой активности. Следующим шагом станет формирование в структуре биржи независимого регуляторного комитета, который будет принимать решения независимо от коммерческого руководства биржи, при этом информация о выявленных признаках манипулирования рынком будет оперативно передаваться Агентству.

«Обозначенные направления охватывают ключевые элементы развития рынка – от расширения спроса и выхода новых эмитентов до развития инфраструктуры, повышения защиты инвесторов и совершенствования надзора», - отметила Абылкасымова.

Для реализации всех задач одновременно с Программой разрабатывается новый Закон «О рынке капитала». Документ объединит и систематизирует действующие нормы и сформирует целостную регуляторную архитектуру рынка.

Программа и новый закон создадут современную законодательную и институциональную основу для дальнейшего развития рынка ценных бумаг, расширения возможностей для бизнеса по привлечению финансирования и создания новых инвестиционных возможностей.

По итогам круглого стола участники сформулировали предложения и практические рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование и развитие рынка капитала Казахстана.