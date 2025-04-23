Более 20 человек погибли в теракте на севере Индии

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Телеканал News18 сообщил, что все погибшие – мужчины

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Индийские власти опубликовали список имен 26 погибших в результате теракта, который произошел во вторник в союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что все погибшие - мужчины. Большинство из них - туристы из разных регионов страны. Ранее стало известно, что среди них есть, по меньшей мере, два иностранца - граждане ОАЭ и Непала.  

По данным агентства ANI, силовые структуры Индии продолжают поиски террористов. Территория оцеплена, полиция и военные проверяют все въезжающие и выезжающие автомобили.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который из-за теракта прервал визит в Саудовскую Аравию, сразу по прибытии в Нью-Дели утром провел экстренное совещание с некоторыми министрами и представителями других ведомств. Как ожидается, находящийся в Джамму и Кашмире глава МВД Индии Амит Шах сегодня посетит место теракта.

Многие туристы, находящиеся в регионе, спешно покидают Джамму и Кашмир. Местные жители приняли решение провести массовую акцию протеста против подобных нападений - многие учреждения в течения дня будут закрыты.

Стрельба произошла во вторник днем в популярном среди гостей региона месте Пахалгам, который в Индии называют маленькой Швейцарией. Вооруженные люди в одежде цвета хаки открыли огонь по туристам в долине Байсаран.

 

#Индия #теракт

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