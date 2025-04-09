Об этом сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

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22 населенных пункта области Жетысу включат дополнительно в карту газификации региона.

«У региона возникла необходимость газифицировать дополнительно 22 населенных пункта, не входящих в региональную схему «Комплексная газификация области Жетысу с перспективой до 2030 года», утвержденную в 2023 году, - сказал он. - В этой связи направлено письмо в Министерство энергетики для внесения изменений в региональную схему области».

В вышеназванной Бекетаевым схеме пока числится 192 села и города области, всего же в регионе 358 населенных пунктов.

«На сегодня уровень газификации региона составляет 56,5%, - упомянул Айдос Бекетаев. - Газифицировано 63 населенных пункта, из них 30 – в прошлом году, доступ к природному газу получили 392,6 тысячи человек. Построено 2878 километров газовых сетей».

В текущем году запланировано газифицировать еще 63 села региона.