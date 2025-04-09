Об этом сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
22 населенных пункта области Жетысу включат дополнительно в карту газификации региона.
«У региона возникла необходимость газифицировать дополнительно 22 населенных пункта, не входящих в региональную схему «Комплексная газификация области Жетысу с перспективой до 2030 года», утвержденную в 2023 году, - сказал он. - В этой связи направлено письмо в Министерство энергетики для внесения изменений в региональную схему области».
В вышеназванной Бекетаевым схеме пока числится 192 села и города области, всего же в регионе 358 населенных пунктов.
«На сегодня уровень газификации региона составляет 56,5%, - упомянул Айдос Бекетаев. - Газифицировано 63 населенных пункта, из них 30 – в прошлом году, доступ к природному газу получили 392,6 тысячи человек. Построено 2878 километров газовых сетей».
В текущем году запланировано газифицировать еще 63 села региона.
«На данный момент на реализацию 45 проектов, новых и переходящих, из бюджета выделено 7,9 миллиарда тенге, - языком цифр обрисовал картину руководитель управления. – Из них из Нацфонда идет 2 миллиарда тенге, из местного бюджета – 5,9 миллиарда тенге».