Более 20 новых случаев оспы обезьян зарегистрированы в Таиланде

В Таиланде выявили более 20 новых случаев оспы обезьян, один пациент умер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян обнаружены в Таиланде за последние месяцы, один пациент скончался, сообщил журналистам в понедельник исполняющий обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний министерства здравоохранения Таиланда доктор Тхонгчай Киратихаттаякон.

Всего обнаружено 24 случая, 9 - в Бангкоке, по 3 в провинциях Нонтхабури (пригород Бангкока - ред.) и Чиангмай, два на острове Пхукет, и по одному в провинциях Чонбури, Накхонпатхом, Сарабури и еще четыре в провинциях центральной и северо-восточной части страны.

Один из 24 пациентов, страдавший также ВИЧ-инфекцией, скончался, говорится в сообщении гендиректора департамента.

Первый случай оспы обезьян был обнаружен в Таиланде в июле 2022 года. По состоянию на 28 октября 2023 года, в стране с тех пор были обнаружены 559 случаев заболевания этой болезнью; один случай из 559, о котором было объявлено в понедельник, оказался смертельным.

Из общего количества заболевших 502 человека - граждане Таиланда, 52 человека - иностранцы, о гражданстве которых минздраву Таиланда известно, и 4 иностранца неизвестного гражданства.

Департамент также сообщает, что 474 из 559 заболевших принадлежат к "группе диверсифицированной сексуальности", 44% от общего количества инфицированы ВИЧ-инфекцией, и что большинство заболевших относятся к двум возрастным категориям: от 30 до 39 лет и от 20 до 29 лет.