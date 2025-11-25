Наибольшее количество эвакуированных зафиксировано в штате Келантан, где зарегистрировано почти 10 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

По данным издания Bernama, свыше 20 тыс. человек в настоящее время размещены в 119 временных эвакуационных центрах, организованных властями в восьми малайзийских штатах.

Уточняется, что наибольшее количество эвакуированных зафиксировано в штате Келантан, где зарегистрировано почти 10 тыс. человек. Наводнение также затронуло штаты Селангор (2 697 эвакуированных), Перлис (2 694), Перак (2 678), Кедах (1 632), Пинанг (366), Тренгану (97) и Паханг (23).

Во Вьетнаме 23 ноября количество погибших в результате наводнения превысило 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Уточнялось, что дожди начали ослабевать, однако некоторые территории по-прежнему оставались подтопленными, а сотни семей продолжали испытывать трудности — наводнения повредили более 1,1 тыс. домов.