Более 20 тысяч человек эвакуировали в Малайзии из-за наводнений

Происшествия,В мире,Погода
111
Айман Аманжолова
корреспондент

Наибольшее количество эвакуированных зафиксировано в штате Келантан, где зарегистрировано почти 10 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz  со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным издания Bernama, свыше 20 тыс. человек в настоящее время размещены в 119 временных эвакуационных центрах, организованных властями в восьми малайзийских штатах.

Уточняется, что наибольшее количество эвакуированных зафиксировано в штате Келантан, где зарегистрировано почти 10 тыс. человек. Наводнение также затронуло штаты Селангор (2 697 эвакуированных), Перлис (2 694), Перак (2 678), Кедах (1 632), Пинанг (366), Тренгану (97) и Паханг (23).

Во Вьетнаме 23 ноября количество погибших в результате наводнения превысило 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Уточнялось, что дожди начали ослабевать, однако некоторые территории по-прежнему оставались подтопленными, а сотни семей продолжали испытывать трудности — наводнения повредили более 1,1 тыс. домов. 

#наводнение #Малайзия

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
В Атырау откроется хоккейная академия
Уберегла от смертельной опасности
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Стена – не место для рекламы
Не выходи на тонкий лед!
Путевка в Гранд-финал
Шанс на жизнь
За превышение наценки придется отвечать
Нет границ у творчества
Первые в Центральной Азии
Кукуруза полностью убрана
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Получил поддержку у акима
Новый центр мировой металлургии
Соединить технологии, разум и сердце
Аксакалы сажают деревья
Потребитель, защищайся!
Цифровые сервисы для АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Запущен завод по переработке мяса птицы
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Редкий цветок зацвел в Индонезии
Гуманитарный фонд GHF прекращает работу в Газе
Крупный пожар в Японии тушат уже неделю
Впервые за 10 тысяч лет вулкан Хайли Губби извергся в Эфиоп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]