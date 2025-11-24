Число погибших в результате крупного наводнения во Вьетнаме возросло до 90, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: А.Аманжолова

Как сообщило министерство природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама в воскресенье, из-за оползней и непрекращающихся дождей сильнее всего пострадала южная провинция Даклак. С 16 ноября в провинции было зарегистрировано более 60 смертельных случаев, десятки тысяч жилых домов оказались затопленными.

Количество осадков в некоторых районах Центрального Вьетнама превысило 1 900 мм на прошлой неделе. Государственные СМИ сообщили, что на прошлой неделе спасатели, передвигаясь на лодках, ломали окна и прорубали отверстия в крышах зданий, чтобы спасти людей, оказавшихся в зоне наводнения.

Армию, полицию и другие подразделения экстренных служб срочно мобилизовали для эвакуации и транспортировки пострадавших в безопасные зоны. Спасатели доставили гуманитарную помощь, включая еду и питьевую воду, в пострадавшие от наводнения больницы города Куиньон в провинции Биньдинь.

Уровень воды в реке Ба в провинции Даклак превысил рекорд 1993 года в двух точках. Ранее сообщалось, что из-за непрекращающихся дождей во Вьетнаме с конца октября было затоплено более 235 тысяч домов и повреждено почти 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. По оценкам правительства, убытки от наводнений составили около 341 миллиона долларов.