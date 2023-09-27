Более 200 млн тенге ущерба: с соколами-балобанами в чемоданах пытались улететь из Казахстана контрабандисты

Фото: пресс-служба КНБ РК

17 сентября в аэропорту города Атырау КНБ провел спецоперацию по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся контрабандным путем вывезти за рубеж 28 соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Птиц планировали доставить в одну из ближневосточных стран.

«В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов-балобанов, медицинские препараты для их усыпления.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами с причинением особо крупного ущерба». Причиненный ущерб составил более 200 млн тенге», – рассказали в комитете.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК не подлежит разглашению.