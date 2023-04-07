Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан

В Казахстане число разыскиваемых лиц за последние 3 года снизилось с 5 до 2,5 тысячи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

В Генпрокуратуре с участием руководителей правоохранительных органов рассмотрены вопросы повышения эффективности розыска подозреваемых лиц.

На сегодня 284 человека разыскиваются за совершение особо тяжких преступлений, 1 553 лица – за тяжкие, 574 – за преступления средней и небольшой тяжести.

«С начала года из объявленных в розыск 684 лиц уже задержано 473 (70%). Из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины в страну возвращено 95 граждан.

Это стало возможным в результате скоординированной деятельности органов уголовного преследования, ежедневного мониторинга розыскных баз данных и организации встречных прокурорских проверок, а также тесного взаимодействия с международными партнерами.

Помимо комплекса организационных и правовых мер, для поимки преступников активно внедряются цифровые технологии. Разработан отечественный алгоритм распознавания лиц, с помощью которого уже установлены более 20 подозреваемых.

С 2022 года реализуется система «Электронный журнал розыска», обеспечивающий повышение эффективности розыскной работы», – рассказали в ГП.

Наряду с этим, на совещании озвучены проблемные вопросы, в том числе необходимость увеличения штатной численности сотрудников полиции, задействованных в поимке преступников на территории иностранных государств, а также взыскания с разыскиваемых лиц процессуальных издержек.