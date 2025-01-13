меню

Более 3 тысяч работодателей наказаны за нарушение трудовых прав

Занятость
43
Гульмира Кунапия
корреспондент

В 2024 году госинспекторами труда защищены права более 54 тыс. работников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024 года государственными инспекторами труда на 296 предприятиях республики выявлена задолженность по зарплате перед 18,8 тыс. работниками на сумму 4,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 8,1 тыс. нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 251 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 51 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,7 тыс. работников. Им выплачено 3,7 млрд тенге.

Кроме того, на особом контроле Минтруда находятся вопросы обеспечения госконтроля за соблюдением трудового законодательства.

В 2024 году госинспекторами труда проведено 5 577 проверок, в ходе которых выявлено 8 122 нарушения, из них в сфере труда – 6 219; по безопасности и охране труда – 1 835; занятости населения – 68.

Работодателям выдано 3 326 предписаний и наложено 3 548 адмштрафов на сумму 408,5 млн тенге.

В результате принятых мер защищены трудовые права более 36,4 тыс. работников.

#права #зарплата #труд #работодатели

Популярное

Все
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
За год в Казахстане изъяли 22 тонны наркотиков - МВД
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Более 20 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии
Около 80 сельскохозяйственных предприятий получили аккредитацию в Китае
На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца задержали в Новосибирске
Казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа
Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 новобранцами
Пять человек оштрафовали за плохие дороги в Павлодарской области
Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Более 3 тысяч работодателей наказаны за нарушение трудовых прав
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Каждый должен быть частью прогресса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Найти работу по душе
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских сл…
Как Минтруда борется с задержкой зарплаты казахстанским раб…
Топ стран исхода трудовых мигрантов назвали в Минтруда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]