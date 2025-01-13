Более 3 тысяч работодателей наказаны за нарушение трудовых прав

По итогам 2024 года государственными инспекторами труда на 296 предприятиях республики выявлена задолженность по зарплате перед 18,8 тыс. работниками на сумму 4,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 8,1 тыс. нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 251 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 51 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,7 тыс. работников. Им выплачено 3,7 млрд тенге.

Кроме того, на особом контроле Минтруда находятся вопросы обеспечения госконтроля за соблюдением трудового законодательства.

В 2024 году госинспекторами труда проведено 5 577 проверок, в ходе которых выявлено 8 122 нарушения, из них в сфере труда – 6 219; по безопасности и охране труда – 1 835; занятости населения – 68.

Работодателям выдано 3 326 предписаний и наложено 3 548 адмштрафов на сумму 408,5 млн тенге.

В результате принятых мер защищены трудовые права более 36,4 тыс. работников.