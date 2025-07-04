В Казахстане продолжается отбор молодых педагогов в школы нового формата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

Фото: Минпросвещения РК

По данным Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», на участие в отборе подано 917 заявок. В тестировании участвовали выпускники пяти педагогических вузов страны. Кандидаты проходят тестирование по следующим направлениям: предметная подготовка, а также социальные и эмоциональные компетенции.

По итогам тестирования электронные портфолио 540 выпускников, показавших наилучшие результаты, были размещены на цифровой платформе career.orleu.edu.kz.

Платформа представляет собой современный инструмент для прозрачного и эффективного подбора молодых педагогов. Доступ к платформе имеют исключительно директоры школ «Келешек мектептері», что позволяет вести целевой отбор кандидатов с учетом региональных потребностей, предметной специализации и уровня профессиональной подготовки.

Работа по отбору молодых педагогов будет продолжена, в том числе в регионах, где наблюдается повышенный спрос на квалифицированные кадры, добавили в министерстве.