Ярмарку вакансий провели в Актобе

Занятость
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В мероприятии приняли участие 10 крупных учреждений и предприятий региона, которые предложили 89 актуальных вакансий по самым разным направлениям

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

В Актобе состоялось мероприятие, посвящённое продвижению инициатив «Год рабочих профессий» и идеологии «Человек труда». Организатором выступил филиал «Карьерный центр города Актобе», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

В рамках мероприятия была проведена специализированная ярмарка вакансий для безработных и для испытывающих трудности в поиске работы. В их числе – граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, состоящие на учете службы пробации, а также алиментные должники.

В ярмарке приняли участие 10 крупных учреждений и предприятий региона, которые предложили 89 актуальных вакансий по самым разным направлениям. Среди них воинская часть 20982 имени Есет батыра Көкіұлы МЧС РК, Актюбинский завод хромовых соединений, Казахстанский завод нефтяного оборудования, ТОО «Ramazan Elevator» и другие производственные и коммерческие организации.

Среди предложенных профессий – оператор, фрезеровщик, токарь, переводчик китайского языка, садовник, инженер по контролю качества, инженер-сметчик, водитель, слесарь, грузчик, региональный директор и др.

Также в рамках ярмарки представители Центра занятости провели информационно-разъяснительную работу по активным мерам содействия занятости. Граждане получили подробные консультации по вопросам краткосрочного профессионального обучения, получения государственных безвозмездных грантов, а также регистрации на портале электронной биржи труда www.enbek.kz. На портале размещено 1 067 актуальных вакансий по городу Актобе.

#Актобе #ярмарка #вакансии

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