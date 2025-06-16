Более 200 тысяч казахстанцев получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы

Занятость
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По состоянию на 1 июня 2025 года численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 202,8 тыс. человек, при этом 138,2 тыс. граждан выплата была назначена именно в этом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общая сумма выплат составила 51,6 млрд тенге.

В соответствии с законодательством, уволенные работники получают выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня карьерный центр по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник центра).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

#пособия #безработица #ГФСС

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