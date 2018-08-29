Более 40 борделей обнаружено в одном из районов Алматы

Фото: пресс-служба ДВД Алматы
Полицейские с начала года обнаружили и закрыли более 40 секс-притонов в Турксибском районе Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на департамент внутренних дел города.
Так, при поквартирном обходе сотрудниками местной полиции в жилом секторе выявлен 41 факт организации притонов для занятия проституцией. По всем эпизодам административные материалы для принятия решений направлены СМАС по городу Алматы.
"В настоящее время деятельность выявленных притонов пресечена, по организаторам притонов информация передана в управление по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы... С начала текущего года сотрудниками УВД Турксибского района на проспекте Сейфуллина всего выявлено 391 правонарушение, допущенные девушками легкого поведения, которые, согласно регламенту, в обязательном порядке при доставлении в УВД дактилоскопируются, с дальнейшей постановкой на специальный учет", – сообщил начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Талгат Беркенбаев.
В полиции напомнили, что вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, вовлечение в занятие проституцией, организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет уголовную и административную ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.