Более 5 тыс. гостей получили алматинские апорты в аэропорту в честь Дня города

В эти выходные в международном аэропорту проходит акция «Символ Алматы в подарок» - иностранных туристов встречали ароматными алматинскими апортами. Акция организована управлением туризма ко Дню города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Апорт - больше чем фрукт. Это часть истории Алматы, его характер и вкус детства для многих горожан. Каждое яблоко вручали с улыбкой, парой теплых слов о городе и коротким рассказом о его традициях, чтобы с самого первого момента гости почувствовали знаменитое казахстанское гостеприимство.

За два дня акцию успели оценить более пяти тысяч путешественников, прилетевших прямыми международными рейсами. Для кого-то это стало неожиданным знакомством с местной культурой, для кого-то - поводом сразу включить Алматы в список городов, куда хочется вернуться.

Интерес к Алматы растет: только за первое полугодие 2025 года туристический поток увеличился на 6,5 % и достиг 1 140 тысяч человек. Системная работа по продвижению имиджа города, проведение ярких событий и расширение авиасообщения делают Алматы одним из самых привлекательных туристских центров региона.

