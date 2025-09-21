Фото: акимат Алматы

Алматы отметил свой праздник громким музыкальным событием — Almaty Cover Show, которое собрало более 50 000 зрителей. Горожане и гости мегаполиса услышали каверы на золотые хиты 90-х и 2000-х, а также насладились современными треками, уже покоряющими чарты.

Хэдлайнером шоу стала группа Ninety One, выступления которой публика ждала с особым нетерпением. Также на сцену вышли ADAM, группа «Азия», Бахыт Шадаева, Qali, Зарина Омарова, Арман Коныр и Аша Матай, Ерлан Көкеев, Сейфуллин Жолбарыс, Женис Искакова, Жазира и Жанболат, Молдир Ауелбекова, Багым Мухитденова, Токтар и Бейбит, Мухтар Ханзада и многие другие исполнители. Ведущим был известный шоумен Турсынбен Кабатов.

«Я студентка, пришла на праздник с друзьями. Здесь выступали многие казахстанские артисты, песни которых я люблю. Мы очень ждали выхода любимой группы Ninety One», – поделилась впечатлениями Айдана Каипбай. «Я впервые пришла на это мероприятие и испытала невероятные эмоции. Живая музыка и атмосфера концерта сделали вечер незабываемым. Я открыла для себя новых исполнителей и обязательно поделюсь фото и видео в Instagram», – рассказала Эльнара Арманкызы.

Almaty Cover Show стал настоящим музыкальным марафоном, где соединились классика, ретро и современность. Это событие подарило городу атмосферу единства и радости, ещё раз подчеркнув, что Алматы — город, который умеет праздновать и вдохновлять музыкой.

Отметим, что сегодня на площади Астана с 10:30 до 22:00 идет грандиозная концертная программа с участием известных артистов. Хедлайнеры – Кайрат Нуртас, 6ellucci, TURAR, группа «МузАРТ», Алан Черкасов, Курмаш Маханов, Еркеш Хасен и другие.

