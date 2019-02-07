Более 500 новых молочных ферм планируют открыть в Казахстане до 2027 года

527 новых молочно-товарных ферм мощностью до 400 голов планируют открыть в Казахстане до 2027 года. Об этом на коллегии Министерства сельского хозяйства РК сообщил вице-министр Арман Евниев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Молочная продукция предусматривает прирост объемов производства молока за 10 лет на один миллион тонн. Определены индикативные показатели достижения цели. Планируется до 2027 года открыть 527 новых семейных молочно-товарных ферм мощностью до 400 голов, 139 промышленных молочно-товарных ферм мощностью от 400 голов", – сообщил Евниев.
Кроме того, вице-министр отметил, что в 2018 году было введено 25 молочно-товарных ферм.
"Из них 7 промышленных и 18 семейных с общей мощностью более 6 тысяч голов. В результате реализации программы при тех же объемах господдержки, за счет повышения ее эффективности, объем производства молока только в организованных хозяйствах за 2018 год составил 1,5 миллиона тонн, что на 7,6 процента больше чем в 2017 году. Для сравнения, в 2015 году ими было произведено 900 тысяч тонн", – подчеркнул Евниев.