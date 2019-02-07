Более 500 новых молочных ферм планируют открыть в Казахстане до 2027 года

Экономика
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Жанат Тукпиев
527 новых молочно-товарных ферм мощностью до 400 голов планируют открыть в Казахстане до 2027 года. Об этом на коллегии Министерства сельского хозяйства РК сообщил вице-министр Арман Евниев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Молочная продукция предусматривает прирост объемов производства молока за 10 лет на один миллион тонн. Определены индикативные показатели достижения цели. Планируется до 2027 года открыть 527 новых семейных молочно-товарных ферм мощностью до 400 голов, 139 промышленных молочно-товарных ферм мощностью от 400 голов", – сообщил Евниев.

Кроме того, вице-министр отметил, что в 2018 году было введено 25 молочно-товарных ферм.

"Из них 7 промышленных и 18 семейных с общей мощностью более 6 тысяч голов. В результате реализации программы при тех же объемах господдержки, за счет повышения ее эффективности, объем производства молока только в организованных хозяйствах за 2018 год составил 1,5 миллиона тонн, что на 7,6 процента больше чем в 2017 году. Для сравнения, в 2015 году ими было произведено 900 тысяч тонн", – подчеркнул Евниев.

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