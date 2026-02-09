Сильнее всего пострадал округ Лейрия, где без света находятся порядка 36 тысяч клиентов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Более 56 тысяч клиентов национальной энергетической компании E-Redes остаются без электроснабжения на материковой части Португалии из-за повреждений сетей, вызванных неблагоприятными погодными условиями, сообщило в понедельник новостное агентство Lusa.

«В общей сложности 56 тысяч клиентов компании E-Redes по-прежнему остаются без электроснабжения на материковой части Португалии из-за повреждений распределительной сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями», - пишет агентство.

По его информации, наиболее пострадал округ Лейрия, где без света находятся порядка 36 тысяч клиентов.

Ранее министр экономики страны Мануэл Каштру Алмеида заявил, что ущерб от бури "Кристин", обрушившейся на Португалию в конце января, по предварительным оценкам может превысить 4 миллиарда евро. Стихия привела к разрушению жилых домов и промышленных объектов, перебоям в работе транспорта и энергетической инфраструктуры. Ранее сообщалось, что более 290 тысяч домовладений в Португалии остаются без электроснабжения. В ряде муниципалитетов власти объявили режим чрезвычайной ситуации и задействовали механизмы экстренной государственной поддержки пострадавших.